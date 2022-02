Donald Tusk uderzył w Niemcy ws. Ukrainy. „Pozwoliłem sobie na bardzo brutalny komunikat”

Donald Tusk otworzył posiedzenie Nadzwyczajnego Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Lider ugrupowania odniósł się do pakietu sankcji, który został nałożony na Rosję w związku z agresją na Ukrainę. – Pozwoliłem sobie dzisiaj na bardzo brutalny komunikat wobec moich dobrych znajomych z kilku państw europejskich. Mówię o przywódcach państw europejskich, którzy z jakichś powodów, znamy je przecież, nie zdecydowali się na wsparcie tej twardej wersji, jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji – powiedział polityk.

– Zwracam się w tej chwili publicznie, rozmawialiśmy już o tym, do naszych europarlamentarzystów. (...) W ciągu ostatnich kilku dni jestem właściwie non-stop w kontakcie z szefami instytucji, z sekretarzem generalnym NATO, z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, żeby wytworzyć taką skuteczną presję na rzecz solidarnej, ale też twardej postawy całego Zachodu wobec Rosji – kontynuował polityk.

Atak Rosji na Ukrainę. Co z sankcjami?



– Mamy swoje narzędzia, mamy swoje kontakty. Wiecie, co robić. Patrzę m.in. na szefa naszej grupy w PE. Będę także mobilizował nie tylko polskich parlamentarzystów, wszystkich polityków, którzy rozumieją albo jeszcze nie rozumieją, że twarda postawa wobec Rosji, pełna pomoc dla Ukrainy to jest kwestia bezpieczeństwa nie tylko w Ukrainie, ale także bezpieczeństwa Polski i całego Zachodu, całej UE. Te inicjatywy, których celem będzie także skłonienie naszych partnerów do twardej postawy, również jeżeli chodzi o sankcje, te działania już trwają, ale bardzo proszę o waszą pełną mobilizację – stwierdził Donald Tusk.

Pakiet sankcji nałożony na Rosję. Zamieszanie wokół systemu SWIFT

Były premier w swoim wystąpieniu nawiązał do wpisu, który kilka godzin wcześniej opublikował na Twitterze. Donald Tusk w ostrych słowach ocenił nałożony na Rosję pakiet sankcji. „W tej wojnie wszystko jest prawdziwe: szaleństwo i okrucieństwo Putina, ukraińskie ofiary, bomby spadające na Kijów. Tylko wasze sankcje są udawane. Te rządy UE, które blokowały trudne decyzje (m.in. Niemcy, Węgry, Włochy), okryły się hańbą” – napisał lider PO.

Agresja Rosji na Ukrainę spotkała się z potępieniem Zachodu. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Unia Europejska wprowadziły pakiet sankcji, które uderzają w gospodarkę Rosji. Nie zdecydowano się jednak na odcięcie Rosji od systemu płatności międzynarodowych SWIFT. – Odcięcie od systemu SWIFT to dla rynków finansowych i systemu bankowego bomba atomowa – mówił w rozmowie z „Wprost” dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że takiemu rozwiązaniu sprzeciwiały się Cypr, Węgry, Włochy i Niemcy.

Czytaj też:

Putin zgłasza gotowość do rozmów z Ukrainą. W Mińsku