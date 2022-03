Pierwszy kongres partii Polska 2050. „Ten świat wymaga nowych sił, nowego zaangażowania”

Swoje wystąpienie Szymon Hołownia powiązał z sobotnimi słowami prezydenta USA o śmierci syna. Joe Biden mówił o tym, że „wiara najlepiej widzi w ciemności”. – Biden naprawdę znakomicie wybrał motto na te czasy. Nadzieja dziś choruje. Zło chce nas pozbawić przyszłości. Ciemność, która przybiera dzisiaj formę dymów nad Mariupolem, Chersoniem, Kijowem wtargnęła nagle w nasz świat miesiąc temu. Ona wymaga, aby przeciwstawili się jej ludzie pełni nie tylko oburzenia, ale i głębokiej wiary w to, że ten świat tak wyglądać nie może – mówił lider Polski 2050.

Hołownia: Nie możemy stracić wiary w siebie

Hołownia podkreślał, że w ciemności to wiara może przypomnieć to wszystko, o czym na co dzień nie pamiętamy. – Nie możemy stracić wiary w siebie, nie możemy stracić wiary w ludzi – podkreślał. Jego zdaniem „historia przyspieszyła” i „upomniała się o nas”. Podkreślał, że kiedy rozpoczynał polityczną karierę, to czuł zbliżające się przesilenie, nadejście przełomu.

Hołownia: Świat wymaga nowych sił

– Wiedziałem, że ten świat – zakleszczony w tych samych od 30 lat pytaniach i o tych samych od 30 lat niedających odpowiedzi – wymaga nowych sił, nowego zaangażowania, nowych ludzi, nowego poukładania, nowej wizji. Ci nowi ludzie są potrzebni nie po to, by wyparli starych, ale po to, żeby do tych starych dołączyli, dali im nową wizję, nową perspektywę – przekonywał Hołownia.

