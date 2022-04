Adam Bodnar: Wypowiedź Orbana jest absolutnie wstrząsająca

Znajdująca się na przedmieściach Kijowa miejscowość Bucza została wyzwolona przez ukraińskie wojsko w piątek, 1 kwietnia. W weekend media na świecie obiegły wstrząsające zdjęcia i nagrania z terenów, z których wycofali się Rosjanie. Dowody zbrodni popełnianych przez nich na cywilach odnaleziono w Buczy. Na ulicach leżały porozrzucane ciała, a w masowym grobie koło cerkwi pochowano prawie 300 osób. Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko poinformował, że zginęło co najmniej 400 osób.

Viktor Orban kwestionuje masakrę w Buczy

W czwartek, kilka dni po wygranych przez Fidesz wyborach parlamentarnych, premier Węgier Viktor Orban wystąpił konferencji prasowej, na której skomentował masakrę w Buczy. - Wszystkie przypadki trzeba dokładnie zbadać. Żyjemy w takich czasach, kiedy nie możemy wierzyć nawet temu, co widzimy na własne oczy - oświadczył Orban. Szef węgierskiego rządu poinformował, że zaprosił Władimira Putina na rozmowy pokojowe na Węgrzech z udziałem przywódców Ukrainy, Francji i Niemiec. Powiedział też, że jego kraj „nie będzie miał trudności” z opłaceniem rosyjskiego gazu w rublach i zrobi to, jeśli Moskwa o to poprosi.

Adam Bodnar: Wstrząsająca wypowiedź Orbana

– Wypowiedź Orbana na temat Buczy jest absolutnie wstrząsająca. Jak lider poważnego państwa, należącego do Unii Europejskiej, może kwestionować tak oczywiste rzeczy i to jeszcze kiedy może naprawdę sam się zapoznać z wieloma materiałami. I najprostsza logika wskazuje, kto jest za to odpowiedzialny i co tam się działo, że to nie jest żadna inscenizacja – skomentował słowa Orbana były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN 24. – Jestem absolutnie wstrząśnięty, że w środku Unii Europejskiej jest de facto agent Putina, który działa na jego rzecz i szerzy dezinformację rosyjską – stwierdził Bodnar. Zdaniem byłego RPO „najważniejszą kwestią jest teraz odpowiedzialność naszych władz, jak postępować w tej sytuacji”.

Premier „potępia niedobre słowa, płynące ze stolicy Węgier”

Wypowiedź premiera Węgier skrytykował także w środę premier Mateusz Morawiecki. – Chcę przy okazji powiedzieć, że należy potępić wszelkie słowa niedobre, niewłaściwe, krzywdzące, raniące, które płyną ze stolicy Węgier. Rząd węgierski także musi być jednoznaczny w potępieniu tego, co się dzieje w Ukrainie. Nie ma tutaj wyjątków. To jest wybór między prawdą a fałszem i my stoimy na pewno po stronie prawdy – powiedział szef rządu. – Dlatego, nie będę szczędził sił i środków, po to, żeby właśnie wstrząsnąć wszystkimi sumieniami – dodał.

Czytaj też:

Zaskakujący ruch Węgier wobec Ukrainy. „Czas, aby przywódcy przestali nas obrażać”