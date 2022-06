Zmiany w Kancelarii Prezydenta. Nowym ministrem ma zostać wojskowy

Z informacji portalu wynika, że major Jacek Siewiera odszedł z wojska właśnie po to, by przyjąć stanowisku w Kancelarii Prezydenta. Gazeta.pl podaje, że ma on być etatowym ministrem w randze sekretarza stanu i zajmować się sprawami bezpieczeństwa, a nominacja ma zostać wręczona jeszcze w środę.

Nowy minister Andrzeja Dudy

Jeden z bliskich współpracowników prezydenta powiedział portalowi, że „Siewiera będzie bardzo dużym wzmocnieniem Pałacu Prezydenckiego”. „Andrzej Duda ma teraz taką pozycję w Polsce, ale i międzynarodową, że przyciąga ludzi sukcesu, a takim jest Siewiera” – wskazało źródło. Portal zaznacza, że wojskowy do tej pory okazjonalnie współpracował z prezydentem.

Kariera w amerykańskim stylu

Gazeta.pl podkreśla, że jego "życiorys to przykład kariery w amerykańskim stylu – z wojska i biznesu do administracji państwa na najwyższym szczeblu". Pochodzący z Wrocławia 38-letni Siewiera jest doktorem nauk medycznych, specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii, i autorem pierwszego w Polsce podręcznika poświęconego ograniczeniom technologii podtrzymującej życie. Do tej pory pracował w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, gdzie był organizatorem i pierwszym kierownikiem Kliniki Medycyny Hiperbarycznej. Jest też założycielem Centrum Ratownictwa. Ma też wykształcenie prawnicze, zdobyte na Wydziale Administracji Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako pierwszy polski oficer w czynnej służbie ukończył również studia ze strategii i innowacji na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Ratował pacjenta z narażeniem własnego życia

W 2017 r. podjął się próby ratowania pilota odrzutowca MIG29, który uległ awarii w trakcie lotu. Był to pierwszy na świecie, opublikowany przypadek skutecznego leczenia choroby dekompresyjnej dużych wysokości z wykorzystaniem terapii hiperbarycznej oraz krążenia pozaustrojowego. Jak podaje gazeta.pl Siewiera przebywał z pacjentem w komorze przez prawie pięć godzin, choć standardowo bez dekompresji w takim ciśnieniu można przebywać maksymalnie 40 minut, a w chwili zagrożenia życia pacjenta lekarz przerwał własną dekompresję, by podać pilotowi leki. Został za to odznaczony przez prezydenta Krzyżem Zasługi za Dzielność.

Był też czynnie zaangażowany w walkę z koronawirusem. W pierwszych tygodniach pandemii dowodził polskiej misją medyczną w Lombardii, a następnie w USA.

