Morawiecki kontra Belka. „Mateusz, ale to Ty dzwonisz”

Drożyzna i rosnąca inflacja to jeden z głównych gospodarczych tematów ostatnich tygodni. Nie brakuje osób, które wieszczą, że ceny poszybują jeszcze wyżej. Jest wśród nich były szef NBP Marek Belka. Na antenie TVN24 były premier analizował wypowiedź prezesa PiS, który powiedział, że nie przewiduje waloryzacji świadczenia Rodzina 500+ do 700 zł, gdyż byłoby to działanie proinflacyjne.

– Słowa Jarosława Kaczyńskiego to pierwsze odgłosy tego, że może będzie zmiana kierunków polityki budżetowej. To oznacza zaciskanie pasa. Boję się, że w niedługo trzeba będzie podnieść VAT do maksimum w Unii Europejskiej, czyli do 25 proc – ocenił Marek Belka.

VAT 25 procent? Morawiecki odpowiada Belce

Do wypowiedzi ekonomisty w wywiadzie dla Polskatimes.pl (w sobotę opublikowano fragmenty – red.) odniósł się premier. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd nie planuje żadnych podwyżek. Szef rządu wskazał, że celem działań jego gabinetu jest stworzenie strategii nastawionej na bezpieczeństwo polskich rodzin. Skrytykował przy tym taktykę Belki i "neoliberalnego establishmentu".

– Dla nich metodą na walkę z kryzysem jest przenieść go na barki zwykłych ludzi. My natomiast od samego początku tworzymy strategię właśnie mając na uwadze bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin – stwierdził Morawiecki. – Mam tu na myśli Tarcze Antykryzysowe, Tarczą Antyinflacyjną, wreszcie Tarczę Antyputinowską. Obniżki VAT na produkty spożywcze, obniżki na paliwo, prąd i gaz. Dopłaty do nawozów. A od 1 lipca obniżka PIT do 12 procent jest już faktem – wyliczał.

Premier zwracał uwagę, że za część negatywnych zjawisk gospodarczych odpowiada Władimir Putin, który rozpętał wojnę na Ukrainie. Wspomniał o podejmowanych w reakcji na „putinflację” działaniach osłonowych nakierowanych na najmniej zamożnych, ale też działaniach interwencyjnych i inwestycyjnych.

Belka nie odpuszcza