Niecodzienna sytuacja w Sejmie. Braun zaczął się modlić: Święty Michale Archaniele!

W czwartek przed godz. 21 zakończyło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Tradycyjnie na koniec posłowie mieli możliwość wygłoszenia oświadczeń. Z okazji do pokazania się skorzystał Grzegorz Braun z Konfederacji, znany z oryginalnych i kontrowersyjnych wystąpień.

Grzegorz Braun odczytał modlitwę

– Dziś jeszcze przez parę godzin święto św. Archanioła Michała. W związku z tym szczęść Boże żołnierzom i policjantom, tym w mundurach i tym w cywilu, w bezpiece, i wszystkim służbom. Bo to ich patronem jest święty Archanioł Michał – zaczął poseł. Polityk opowiadał, że w jego okręgu na Podkarpaciu są nawet „komendy policji, na których figury archanioła Michała stoją” i są „takie rynki, na których stoją jego pomniki”. – Jeśli nie tylko w Polsce jest to możliwe, to z całą pewnością jest to rzadkość w czasach, w których stawia się pomniki nieprzyjacielowi Pana Boga – stwierdził.

Dalej Braun przypominał w Sejmie, że chociażby „hetman Chodkiewicz nabożeństwo wielogodzinne kazał odprawiać do archanioła zanim wyruszył pod Kircholm”. – Polecam uwadze tego przemożnego obrońcę i przypominam, że jeszcze w końcu XIX wieku papież Leon XIII ułożył modlitwę – powiedział poseł. Następnie Braun odczytał wspomnianą przez siebie modlitwę. „Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną” – recytował.

Czarzasty: Pan Braun się modlił a cala sala nie słyszała tego

– Bardzo pana posła przepraszam, że pana kolega z koła Konfederacja przeszkadzał panu w modlitwie. Nikt nie słyszał tego, co pan mówił, bo oni tak głośno rozmawiają. Panowie, czy wiecie, że przeszkadzanie nam troszeczkę, halo. Przeszkadzacie nam. Pan Braun się modlił, a cala sala nie słyszała tego, tylko was – stwierdził na koniec prowadzący obrady wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

