„Jednego nie udało nam się osiągnąć”. Andrzej Duda wskazał polityczny cel

We wtorek 4 października w Belwederze odbyło się spotkanie Andrzeja Dudy z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W czasie uroczystości prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom PAIH. – Jeśli chodzi o sprawy polskie, w zakresie ekspansji zagranicznej, trzeba pracować tak, jakby zagrożenie wojenne nie istniało. (Pracować – red.) na kierunku zachodnim, na kontynentach poza Europą, tam, gdzie wojna jest znana tylko ze słyszenia i relacji telewizyjnych – powiedział Andrzej Duda.

Andrzej Duda wskazał cel. „Jednego nie udało nam się osiągnąć”

W dalszej części wystąpienia prezydent podkreślił, że trzeba realizować polskie interesy tak jak dotychczas, a nawet bardziej. – Właśnie, dlatego że jesteśmy w trudnej sytuacji. Właśnie, dlatego że jest kryzys wynikający także i z wojny rozpętanej przez Rosję na Ukrainie – kontynuował Andrzej Duda. Prezydent wspomniał o kryzysie energetycznym, a także o prawdopodobnym „uderzeniu kryzysu żywnościowego”.

– Mam nadzieję w jak najmniejszym stopniu (uderzy – red.) zwłaszcza w Afryce, w Ameryce Południowej, w krajach azjatyckich. To jest także dla nas Polaków, dla naszego biznesu, dla naszego państwa, dla wszystkich instytucji wielkie zobowiązanie. Można powiedzieć pole do popisu, dla tych którzy angażują się i chcą zrealizować też i swoje osobiste ambicje – kontynuował Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że sukces przedsiębiorców to sukces państwa.

Andrzej Duda powiedział także o celu, na którym mu zależy. – Jednego nie udało nam się osiągnąć. A jesteśmy już prawie. Jeszcze nie weszliśmy do G20. Moja wielką ambicją jest to, żebyśmy weszli do G20. Nie jest to taki prosty proces. Nie przelicza się to tylko na proste statystyki czystych danych gospodarczych – powiedział prezydent.

