Rafał Trzaskowski spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Prezydent Warszawy ujawnił ustalenia

Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkali się w czwartek przed południem w Kancelarii Premiera. Rozmowa dotyczyła przygotowanych przez rząd projektów ustaw dotyczących cen energii i dystrybucji węgla przez samorządy. Wcześniej szef rządu rozmawiał o rozwiązaniach mających złagodzić skutki kryzysu z innymi samorządowcami – na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, oraz w czasie spotkania z przedstawicielami Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty. Trzaskowski nie mógł uczestniczyć w tych naradach, bo przebywał służbowo za granicą.

Spotkanie Trzaskowskiego i Morawieckiego. O czym rozmawiali?

„Wielokrotnie mówiłem, że harmonijna współpraca rządu i samorządu jest gwarantem rozwoju. Miasto Stołeczne Warszawa nie jest tu wyjątkiem. Dziś spotkałem się z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim, by ponad politycznymi podziałami omówić działania związane z walką z kryzysem energetycznym dla dobra Polski i Polaków” – napisał na Facebooku Morawiecki.

Z kolei Trzaskowski zrelacjonował spotkanie na konferencji prasowej. Prezydent Warszawy przekazał, że kryzysu energetycznego i dystrybucji węgla, rozmowa dotyczyła „kwestii, która spędza sen z powiek, czyli cen energii”. Podkreślał, że prezydenci miast od początku sporu stoją na stanowisku, że dystrybucja węgla „to nie jest odpowiedzialność samorządu”.

facebook

– To jest odpowiedzialność rządzących. Ubolewam nad tym, że od miesięcy rząd się do tego nie przygotowywał, a mógł, dlatego że przecież wiadomo było że coś się wydarzy w Ukrainie, a poza tym ta okrutna wojna trwa od wielu miesięcy. Natomiast dla nas najważniejsza jest oczywiście kwestia pomocy obywatelom i od samego początku też o tym mówiliśmy, że jeżeli rządzący ten obowiązek na nas będą próbowali narzucić, to mimo że nie zgadzamy się z filozofią, trzeba pomagać ludziom – mówił Trzaskowski. Polityk PO zaznaczył, że w Warszawie „to nie jest problem wielki”, bo jest tylko około 4 tys. pieców węglowych.

Prezydent Warszawy: Diabeł tkwi w szczegółach

Prezydent Warszawy wskazał, że rozmawiał z premierem o „konkretnych rozwiązaniach, przede wszystkim o kwestiach transportu”. – Dlatego że my nie możemy odpowiadać za transport węgla z portów. W związku z tym te ustalenia polegają na tym, że węgiel będzie dostarczany na składowiska, które będą w pobliżu miast i później my pomożemy w dostarczeniu go samym mieszkańcom – poinformował. – Rozmawialiśmy też o kwestiach ceny, o kwestiach prawnych. Najważniejsze dla nas jest to, żeby pomóc ludziom, mimo że z tego typu filozofią przerzucania kolejnych obowiązków na samorząd się nie zgadzamy – stwierdził Trzaskowski.

– Diabeł tkwi w szczegółach. O szczegółach rozmawiamy. Ale najważniejsze jest to, żeby pomóc zarówno odbiorcom końcowym, jak również wszystkim jednostkom samorządu, bo to jest pomoc kluczowa dla samorządów – podkreślił prezydent stolicy, dodając, że „kluczowa jest cena energii”. – Zagwarantowanie cen pomoże w tym, żeby utrzymać usługi miejskie na odpowiednim poziomie – zaznaczył.

Czytaj też:

„Koniec z podziałami politycznymi”. Rzecznik rządu składa samorządom ofertę współpracyCzytaj też:

Samorządowcy zaprotestują przeciw cenom energii. Semeniuk uważa, że czas na rozmowy minął