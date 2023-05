Nowy spot PiS. Pięć haseł, które mają przekonać wyborców

We wtorek 16 maja do mediów społecznościowych trafił spot wyborczy PiS, który stanowi podsumowanie weekendowej konwencji tej partii. Nie ma w nim aktorów, nie słychać też głosów, zachęcających do popierania stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego. Mamy za to obrazki z niedawnego wydarzenia oraz hasła, które wówczas ogłoszono.

Osoby oglądające klip zobaczą na nim powtórzenie obietnic z weekendu: 800+ od 1 stycznia 2024 roku, darmowe leki dla dzieci do 18. roku życia, darmowe leki dla seniorów powyżej 65. roku życia oraz zniesienie opłat na państwowych autostradach. Wszystko podsumowuje dodatkowo hasło: „nowe konkrety PiS”.

Konwencja wyborcza PiS

W sobotę po godz. 11 rozpoczęła się w Warszawie dwudniowa konwencja PiS pod hasłem „Ul programowy”. Na początku prowadzący wydarzenie rzecznik partii Rafał Bochenek zaprosił na salę byłą premier Beatę Szydło, premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zgromadzeni na konwencji działacze powitali lidera partii długimi, gromkimi brawami.

Konwencję zainaugurowało przemówienie prezesa partii. – Zacznę od słów, które są powszechnie znane: dobra polityka to roztropne działanie dla dobra wspólnego, czyli dobre rządy to takie, które służą wspólnocie narodowej i służą każdemu obywatelowi, niezależnie od tego gdzie mieszka, kim jest, jakie ma poglądy, jak głosuje, jakie podejmuje w różnych sprawach życiowe decyzje. To łatwo powiedzieć, ale nieporównanie trudniej zrealizować – mówił Kaczyński.

– Jeśli chcemy, a chcemy i przez cały czas to robimy, próbować temu bardzo trudnemu wyzwaniu podołać, to musimy zwrócić się do ekspertów, którzy są najlepsi, którzy najlepiej wiedzą, czego naród i Polacy potrzebują, to znaczy zwrócić się do społeczeństwa, do narodu, do Polaków – rozpoczął prezes PiS. – To jest właśnie podjęcie poważnej rozmowy z Polakami. To już trwa od dłuższego czasu, można powiedzieć, że od ośmiu lat (...) Ale teraz podjęliśmy specjalną drogę, specjalne spotkania, które mają odnosić się do naszego programu – zaznaczył polityk.

Buda o 800+: Te pieniądze się znajdą. Prace nad ustawą ruszą jeszcze w tym roku