Kaczyński tłumaczy, dlaczego wrócił do rządu. „Nie przyszedłem jako szeryf”

W środę 21 czerwca Jarosław Kaczyński ponownie został wicepremierem w polskim rządzie. Wcześniej sprawował tę funkcję w latach 2020-2022. Jednocześnie z jego nominacją prezydent Andrzej Duda przyjął odwołanie z funkcji czterech innych dotychczasowych wicepremierów. W ten sposób to prezes PiS został jedyną osobą pełniącą tę funkcję.

Kaczyński tłumaczy, dlaczego znów został wicepremierem. Wspomniał o „dobru partii”

O to dlaczego wrócił do rządu Jarosław Kaczyński został zapytany przez Danutę Holecką w czwartkowym wydaniu programu „Gość Wiadomości” w Telewizji Polskiej.

– Niektórzy z moich kolegów z kierownictwa uważali, że to będzie dobre dla partii właśnie w tym okresie – odparł prezes PiS. – Ja podzieliłem to zdanie, bo rzeczywiście trzeba wziąć odpowiedzialność. To są najważniejsze wybory od 1989 roku i moja nieobecność w rządzie mogłaby wskazywać na to, że jakoś tam troszeczkę się od tej odpowiedzialności uchylam. I dlatego wszedłem – tłumaczył.

Prowadząca program wskazała, że „opozycja ma swoje teorie”. – A to musi pan uspokoić rozkołysane fale, a to musi pan walnąć pięścią w stół, a niektórzy mówią wprost „szeryf wraca, żeby wreszcie zaprowadzić porządek” – mówiła kpiącym tonem.

– Dziękuję za bardzo wysoką ocenę. Natomiast ja nie przyszedłem jako szeryf, ale jako ktoś, kto ma znaczne doświadczenie polityczne. Jak na polskie warunki to trzydzieści kilka lat w legalnej polityce, bo jeszcze była ta nielegalna, to jest bardzo dużo – ocenił nowy wicepremier. – Jednocześnie ktoś, kto już był premierem, wicepremierem, może się przydać – dodał.

– Do jakich zadań? – dopytywała Holecka.

Rola prezesa PiS w rządzie: Sprawy wyborcze i koordynacja w pewnych sprawach

– Z jednej strony te sprawy z bezpieczeństwem szeroko rozumianym, tym się zajmowałem jako wicepremier. Ale także kwestie związane ze sprawami politycznymi. Bo polityce towarzyszą różnego rodzaju napięcia i trzeba umieć je szybko rozwiązywać – wymieniał Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił też uwagę na „sprawy czysto wyborcze”. – Bo przecież każdy rząd bierze udział w wyborach, bo tak jest w demokracji. Nasz rząd też bierze. I tutaj tez mogę, mam nadzieję przynajmniej, taką cegiełkę do zwycięstwa dołożyć – stwierdził.

– Czyli koordynacja prac rządu i szeroko rozumiane bezpieczeństwo – podsumowała Holecka.

– Koordynacja w pewnych sprawach oczywiście – doprecyzował Kaczyński.

