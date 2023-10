PiS wyciągnęło z debaty wpadkę Tuska. „Koniec politycznej kariery”

W poniedziałek 9 października na antenach Telewizji Polskiej odbyła się debata, w której stanęli naprzeciwko siebie Donald Tusk i Mateusz Morawiecki. Poza liderami PO i PiS-u w dyskusji udział brali: Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy, Krzysztof Bosak z Konfederacji, Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi i Krzysztof Maj z Bezpartyjnych Samorządowców.

Politycy odpowiadali na sześć pytań dotyczących spraw takich jak bezpieczeństwo, migracja, czy kwestie socjalne. Na zakończenie każdy z nich miał minutę na swobodną wypowiedź. Dwaj główni konkurenci wiele czasu poświęcali sobie nawzajem, wytykając sobie błędy polityczne.

Spot PiS po debacie TVP

Około 2,5 godziny po zakończeniu debaty Prawo i Sprawiedliwość wyemitowało spot zawierający wybrane wypowiedzi Mateusza Morawieckiego. Konstruktywne słowa premiera zestawiono z momentem wahania Donalda Tuska. Fragment przedstawiający lidera opozycji w niekorzystnym świetle pochodzi z początku debaty. Przewodniczący PO odpowiadał jako pierwszy na pierwsze pytanie i zbił go z tropu dźwięk obwieszczający, że pozostało 10 sekund na odpowiedź. Ten moment wykorzystali jego oponenci.

W spocie PiS widzimy premiera Morawieckiego mówiącego m.in. o znacznym wzroście stawki godzinowej za jego rządów, podczas gdy w czasach Donalda Tuska wynosiła ona 5 złotych na godzinę. Pojawia się też zagadkowa wypowiedź szefa rządu o rzekomej posadzie obiecanej Donaldowi Tuskowi. – Za co? Za to, że gdyby doszedł do władzy, będzie przyjmował nielegalnych migrantów – twierdzi premier.

Morawiecki: Zobaczcie, jak zmieniła się Polska

Przeciwników nazywa „partaczami” i twierdzi, że w czasach rządów PO-PSL „lody kręciły mafie vatowskie”. – Zobaczcie, jak się Polska zmieniła. Od pracy za 5 złotych za godzinę, do minimalnej 28 złotych za godzinę. Od zwijania Polski lokalnej, do inwestycji w każdej gminie, od pedagogiki wstydu do dumy z Polski, od likwidacji polskiej armii, do silnego Wojska Polskiego i wreszcie od głodowych emerytur do 13-tek i 14-tek – wylicza w spocie Morawiecki.

Kolejne fragmenty, na których widać Morawieckiego punktującego przeciwnika, przerywane są czarno-białym kadrem z Tuskiem, który nie może zebrać myśli. Spot kończą słowa premiera: „Tak długo, jak będzie rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości, Polska jest jak niezdobyta twierdza”. Domontowano do niego fragment wystąpienia Donalda Tuska, który mówi: „Rozumiem”.

