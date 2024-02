John Kirby o wspólnym zaproszeniu Dudy i Tuska do Białego Domu. „Wszystko zostało skonsultowane”

Biały Dom poinformował w czwartek 15 lutego o wystosowanym przez prezydenta Joe Bidena zaproszeniu do Waszyngtonu, skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Donalda Tuska. Wizyta ma się odbyć 12 marca, w 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Tematem rozmowy ma być przede wszystkim bezpieczeństwo.

Kirby: Prezydent Biden nie może się doczekać

Zaproszenie polskich polityków komentował na konferencji prasowej koordynator ds. komunikacji strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych John Kirby.

– To naprawdę wspaniała okazja, żeby w 25. rocznicę wejścia Polski do NATO spotkać się z jej przywódcami – mówił urzędnik. – To również szansa, żeby pokazać wdzięczność za wszystko, co zrobiła Polska, nie tylko jako wspaniały sojusznik, ale również wspierając Ukrainę zarówno w kwestii bezpieczeństwa, jak i przyjmując do siebie półtora miliona obywateli Ukrainy. Polacy są szczodrzy, pełni ducha, zdecydowani we wsparciu Ukrainy i sojuszu. Prezydent Biden czeka z niecierpliwością na spotkanie z oboma przywódcami w Waszyngtonie – dodał.

Kirby został też wprost zapytany, dlaczego spotkanie ma odbyć się z dwoma przywódcami w tym samym czasie.

– To wszystko zostało zrealizowane w konsultacji z naszymi polskimi odpowiednikami. Powtórzę: prezydent Biden nie może się doczekać na spotkanie – skomentował przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Duda: Sojusz jest i będzie silny bez względu na to, kto rządzi w obu krajach

Wcześniej do ujawnienia informacji o zaproszeniu w portalu X odniósł się prezydent Andrzej Duda. Wpisy dodał po polsku i angielsku.

„Wspólna wizyta Prezydenta i Premiera w Waszyngtonie w rocznicę wejścia Polski do NATO pokazuje, że sojusz Polski i Stanów Zjednoczonych jest i będzie silny bez względu na to, kto rządzi w obu krajach” – napisał polski prezydent. „Polska, wydając 4% PKB na obronność, jest wiarygodnym sojusznikiem i wzorem dla innych państw Sojuszu” – dodał.

Ostatnia wizyta Joe Bidena w Polsce miała miejsce 21 lutego 2023 roku. Amerykański prezydent wygłosił wtedy przemówienie na Zamku Królewskim. Andrzej Duda za kadencji Joe Bidena nie był jeszcze gościem w Białym Domu.

