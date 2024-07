Żaden polityk nie budzi zaufania większości Polaków. Sondaż szokuje

Nie jest łatwo zbudować zaufanie społeczne. Politycy walczą o nie latami, a i tak pewien poziom wydaje się być nie do przejścia. Aktualnie oscyluje on w okolicach 50 proc. zaufania, co doskonale widać w badaniu Ipsos przeprowadzonym na zlecenie DoRzeczy.pl.

Podium zdominowane przez prezydenta i Trzecią Drogę

Zgodnie z badaniem niekwestionowanym liderem zaufania społecznego jest Andrzej Duda. Jednak nawet on nie był w stanie zdobyć 50 proc. zaufania. Zabrakło mu do tego 1 pkt proc. Prezydent budzi zaufanie u 49 proc. badanych, z czego u 28 proc. „zdecydowanie”. Równo 50 proc. badanych wyraża brak zaufania, w tym 34 proc. „zdecydowanie”. Ostatni 1 proc. nie jest w stanie odpowiedzieć.

Drugie miejsce podium zajmuje Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu może poszczycić się zaufaniem 44 proc. badanych Polaków. Niestety wśród tego „zdecydowanie budzi zaufanie” zaledwie u 10 proc. Nie ufa mu za to 53 proc. badanych, w tym „zdecydowanie” 32 proc. 3 proc. nie zna odpowiedzi.

Podium domyka koalicjant Szymona Hołowni – wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk budzi zaufanie u 42 proc. badanych, w tym „zdecydowane” u 8 proc. Przeciwnego zdania jest 53 proc. badanych, w tym 26 proc. „zdecydowanie”. Pozostałe 5 proc. nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.

Jarosław Kaczyński z najniższym zaufaniem

Kolejni w zestawieniu znaleźli się: europoseł Patryk Jaki (zaufanie 41 proc., brak zaufania 54 proc., neutralne 5 proc.), premier Donald Tusk (zaufanie 41 proc., brak zaufania 57 proc., neutralne 2 proc.), były premier Mateusz Morawiecki (zaufanie 40 proc., brak zaufania 59 proc., neutralne 1 proc.), wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (zaufanie 38 proc., brak zaufania 55 proc., neutralne 7 proc.), minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar (zaufanie 36 proc., brak zaufania 50 proc., neutralne 14 proc.).

Ostatnie miejsce przypadło Jarosławowi Kaczyńskiemu. Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości ufa 32 proc. badanych, z czego „zdecydowanie” 15 proc., a nie ufa 67 proc., w czym „zdecydowanie” aż 52 proc. Odpowiedzi nie potrafił udzielić 1 proc. badanych.

