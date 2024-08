Najlepsi polscy premierzy w XXI wieku? Sondaż dał jasną odpowiedź

Pierwszym polskim premierem w obecnym stuleciu był Jerzy Buzek, który swoje rządy rozpoczął jeszcze w 1997 roku i kontynuował je do października 2001 roku. Po AWS-UW przyszedł czas na koalicję SLD-PSL i Leszka Millera. Ten rządził od 2001 do maja 2004 roku. Następnie przyszedł czas na krótkie rządy Marka Belki do października 2005 roku.

Sondaż. Polacy mieli wskazać najlepszego premiera po roku 2000

Lata 2005-2007 to pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości, na czele którego stanął Kazimierz Marcinkiewicz. Później zastąpił go Jarosław Kaczyński do listopada 2007 roku. W kolejnych, przedterminowych wyborach zwyciężyła koalicja PO-PSL, której przewodził Donald Tusk. Po prawie dwóch kadencjach ustąpił on we wrześniu 2014 roku. Jego miejsce zajęła następnie premier Ewa Kopacz.

Drugi rząd PiS utworzyła Beata Szydło, którą w grudniu 2017 roku zastąpił Mateusz Morawiecki. Polityk ten rządził aż do grudnia 2023 roku, kiedy to do władzy wrócił Donald Tusk oraz koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

Premierzy z PO i PiS na czele nowego sondażu

Kogo spośród tych 9 polityków Polacy oceniają najlepiej? Z sondażu United Surveys wynika, że Donalda Tuska. Najlepszym szefem rządu w XXI wieku uznało go 27,6 proc. ankietowanych. Drugie miejsce zajął Mateusz Morawiecki z wynikiem 24,6 proc. Podium zamknęła Beata Szydło, ale jej wynik był już znacznie gorszy od dwóch pierwszych miejsc. Wskazało na nią 8,2 proc. Polaków.

Na czwartej pozycji uplasował się Marek Belka z wynikiem 8,1 proc. Dalsze miejsca zajęli Jerzy Buzek (5,3 proc.), Leszek Miller (4,3 proc.), Jarosław Kaczyński z bardzo słabym wynikiem 1,8 proc.) oraz jeszcze gorzej oceniani Ewa Kopacz (0,8 proc.) i Kazimierz Marcinkiewicz (0,1 proc.). Opcję „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 19,2 proc. badanych.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 26-28 lipca na ogólnopolskiej próbie liczącej 1000 osób.

Czytaj też:

Polacy o podwyżce dla prezydenta. Sondaż dla „Wprost"Czytaj też:

Jak często Polacy piją na wakacjach? Wyniki sondażu obalają mit