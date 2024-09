Co Polacy myślą o decyzji PKW? Ten sondaż może zmartwić PiS

W zeszły czwartek Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała się na odrzucenie wyborczego sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości, w związku z czym partia straci nawet dziesiątki milionów złotych. – Decyzja jest skandaliczna – skomentował wydarzenia Jarosław Kaczyński.

Aby utrzymać płynność finansową partia rozpoczęła zbiórkę. – My będziemy walczyli, ale potrzebujemy w tej chwili pomocy finansowej ze strony społeczeństwa. Apeluję do wszystkich patriotów, do wszystkich, którzy nas poparli w ostatnich wyborach, o nawet niewielkie sumy – mówił w piątek prezes.

Poza wpłatami od wyborców ugrupowanie zobowiązało do tego samego swoich parlamentarzystów. Już teraz na koncie znajdować mają się trzy miliony złotych. To jednak nadal o wiele za mało, aby nadrobić decyzję komisji. A co myślą o niej Polacy?

Wyborcy władzy zdecydowanie za decyzją PKW

Według badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, w którym zapytano, czy PKW słusznie odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS i partia ta powinna stracić dotację i subwencję na trzy lata, za decyzją opowiedziało się 56 proc. ogółu, w tym „zdecydowanie tak” odpowiedziało 39,1 proc. badanych, a „raczej tak” 16,9 proc.

Przeciwko decyzji opowiedziało się 36,7 proc. ogółu, w czym „zdecydowanie nie” wybrało 19,9 proc., a „raczej nie” 16,8 proc. Odpowiedzi nie potrafiło udzielić 7,3 proc. badanych.

Wyborcy opozycji popierają decyzję PKW?

Bardzo widoczne jest rozbicie opinii w temacie względem preferencji wyborczej. Wśród wyborców obozu rządzącego – Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy – z decyzją zgadza się 95,8 proc. badanych., w tym aż 77,1 proc. „zdecydowanie”, a 18,7 proc. „raczej”. Przeciwnego zdania jest zaledwie 0,1 proc. – wszyscy „zdecydowanie”. Odpowiedzi nie było w stanie udzielić 4,1 proc. osób.

Zwolennicy decyzji PKW znaleźli się także wśród wyborców opozycji – Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji – i zgadza się z nią 16,5 proc. badanych, z czego 12,4 proc. „zdecydowanie”, a 4,1 proc. „raczej”. Przeciwko decyzji PKW jest 80,2 proc. badanych wyborców opozycji, w tym „zdecydowanie” 54,9 proc., a „raczej” 25,3 proc. Odpowiedzi nie udzieliło 3,3 proc.

Wśród wyborców niegłosujących i niezdecydowanych wyniki rozłożyły się następująco: „zdecydowanie tak” – 14,2 proc.; „raczej tak” – 29,6 proc.; „raczej nie” – 31,7 proc.; „zdecydowanie nie” – 7,7 proc.; „nie wiem/trudno powiedzieć” – 16,8 proc.

