Sikorski kpi z Nawrockiego, chodzi o wizytę w Zimbabwe. „Żenujące wpisy”

Jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i prezes IPN Karol Nawrocki odbył wiele zagranicznych podróży w odległe zakątki globu. Finansowane z publicznych pieniędzy wyjazdy służbowe budzą wiele kontrowersji.

Sikorski kontra Nawrocki. Chodzi o wizytę w Zimbabwe

Z podróży Karola Nawrockiego postanowił zakpić szef MSZ Radoław Sikorski. „Ponieważ Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej poprosiła mnie o złożenia wizyty w Zimbabwe jako Prezydencja chciałbym niniejszym zapytać prezesa Nawrockiego jakie polskie sprawy można tam przy okazji załatwić” – napisał w portalu X.

Szybko doczekał się odpowiedzi ze strony kandydata na prezydenta popieranego przez PiS. „Ja już załatwiłem bardzo ważną sprawę – cmentarz dla polskich cywilów z IIWŚ. Posłucha Pan na miejscu, jakie wrażenie to zrobiło na lokalnej społeczności. Wracamy po swoich, budujemy powagę państwa polskiego. Dużo wysiłku w to włożyliśmy z IPN i grupą wspaniałych harcerzy” – wskazał Karol Nawrocki. „Także może Pan Minister – wzorem partyjnego kolegi, który chce być prezydentem – nic nie robić. Śniadanie, obiad, kolacja, dwa samozachwyty, lokalna elita i do domu. Have fun” – dodał.

W odpowiedzi Sikorski zakwestionował rolę samego Nawrockiego w odnowie cmentarza. „Cmentarz w Rusape został odnowiony w latach 2019-2020 staraniem harcerzy oraz Ośrodka Dokumentacji Deportacji, Wypędzeń i Przesiedleń przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prace sfinansował IPN, którego szefem został Pan w 2021” – wskazał Sikorski. „Więc bardziej przykleił się niż załatwił” – dodał.

Po co Karol Nawrocki pojechał do Zimbabwe? IPN tłumaczy

W obronie Nawrockiego stanął były wiceszef MSZ w czasie rządów PiS, który wielokrotnie współpracował z Nawrockim przy różnych projektach.

„Obecne ataki na Karola Nawrockiego za prowadzenie aktywnej dyplomacji historycznej są dla mnie czymś niebywałym” – napisał w portalu X Szymon Szynkowski vel Sęk. „Kiedy dzisiaj czytam żenujące wpisy obecnego Ministra Spraw Zagranicznych, pokazujące, że kompletnie nie rozumie wagi dyplomacji publicznej i historycznej i obserwuję tanie i populistyczne ataki medialne, myślę sobie, że walka z dezinformacją i o dobre imię naszego kraju trwa nie tylko poza jego granicami, ale niestety cały czas także u nas w kraju, gdzie akurat ten front powinien wszystkich łączyć” – dodał.

W obszernym wydanym we wtorek oficjalnym oświadczeniu IPN odpowiedział na zarzuty dotyczące podróży Karola Nawrockiego, także te dotyczące Zimbabwe. „Podczas pobytu Prezesa IPN odbyło się otwarcie odnowionego nakładem Instytutu cmentarza polskiego w Rusape (Zimbabwe) oraz umieszczenie tablic informacyjnych, które ustanowiono w tym miejscu” – tłumaczy Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w opublikowanym na stronach IPN tekście „Skuteczna edukacja historyczna w nowoczesnym wydaniu, czyli czego nie napisała i nie dostrzegła red. Dominika Wielowieyska”.

Relacja z samego tego wydarzenia została w 2022 roku opublikowana na kanale IPNtvPL portalu Youtube.

W czwartek sam Karol Nawrocki odpowiedział też na zarzuty dotyczące swoich podróży służbowych w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

