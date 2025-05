Sikorski o sukcesie Brauna w wyborach. Nie gryzł się w język

Minister spraw zagranicznych gościł na antenie radiowej „Jedynki” w programie „Sygnały dnia”. Prowadząca Agata Kondzińska zapytała szefa resortu MSZ o wybory – konkretnie o zaskakujący wynik prezesa „Konfederacji Korony Polskiej”. Co to mówi o polskim społeczeństwie? – To znaczy, że ta antysemicka, skrajna propaganda (...) znalazła swoją audiencję, swoją publiczność – ocenił.

Wybory prezydenckie 2025. Sikorski gorzko o sukcesie Brauna

Minister przyznał, że w Polsce jest zapotrzebowanie na takie poglądy – tak jak w większości krajów. – U nas mają one „twarz” pana Brauna, który, moim zdaniem, powinien był zostać zatrzymany na gorącym uczynku, wtedy, gdy zamachnął się na menorę, powinien już dawno siedzieć – wskazał. Chodzi o zgaszenie gaśnicą świec, które zapalono w budynku Sejmu w związku z chanuką – żydowskim Świętem Poświęcenia, Dniem Ognia. O incydencie rozpisywały się media na całym świecie. Sikorski wyznał, że „boleje nad tym”, iż poseł (był nim, zanim przeszedł do Parlamentu Europejskiego) nie został wówczas zatrzymany, bo „wiadomo czym kończy się antysemityzm”.

W opinii Sikorskiego „skrajna propaganda” wzmacniana jest dziś przez algorytmy popularnych platform społecznościowych, które mają dawać zasięgi treściom antysemickim i radykalnie prawicowym.

II tura wyborów już 14 czerwca. Kogo poprze europoseł skrajnej prawicy?

Wkrótce druga tura wyborów. Braun – tak jak Sławomir Mentzen, lider Konfederacji Wolność i Niepodległość – przygotował listę z postulatami, która ma jednak formę pytań. Wśród nich znalazły się takie, które poruszały kwestię relacji polsko-ukraińskich, relacji z Unią Europejską (w tym odejście od tak zwanego „zielonego ładu” czy paktu migracyjnego) czy przymusu szczepień i eutanazji.

Jak na razie nikt na te pytania nie odpowiedział. Eksperci zwracają też uwagę, że Braun publicznie nie przekaże poparcia żadnemu z kandydatów, którzy zmierzą się w II turze (a są nimi: szef Instytutu Pamięci Narodowej, który ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości – Karol Nawrocki, a także włodarz Warszawy, na którego postawiła Platforma Obywatelska – Rafał Trzaskowski).

