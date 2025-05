Zaskakujący moment debaty. „Nazywam się Nawrocki. Karol Nawrocki”

Rafał Trzaskowski zadał Karolowi Nawrockiemu pytanie o czasy pandemiczne. – Pana koledzy zarabiali wtedy grube pieniądze, ściągając ze świata za drogie maseczki, respiratory. Doprowadzili do 200 tysięcy nadprogramowych zgonów. Ciągle zmieniali decyzje – zamykali parki, nie wpuszczali ludzi na cmentarze. Czy jest pan w stanie jasno powiedzieć, że jest pan za rozliczeniem [byłego premiera – red.] Mateusza Morawieckiego, [byłego ministra zdrowia] Łukasza Szumowskiego i wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy za to odpowiadają? Czy pan ich rozliczy? – zastanawiał się.

– Musimy chyba jakoś zasady ustalić tej naszej dyskusji, bo pan mówi albo o sobie, albo o rządach PiS-u. Czy mam panu przypomnieć, panie wiceprzewodniczący [Platformy Obywatelskiej – przyp. red.], jak się nazywam? Nazywam się Nawrocki. Karol Nawrocki. Przyszedłem debatować jako kandydat na urząd głowy państwa. A pan mówi tak jak w swojej książce – na jednej stronie siedem razy – „PiS, PiS, PiS i ja – Rafał Trzaskowski – który uratował służbę zdrowia w Warszawie” – no to jest niepoważne – zaznaczył.

„Zamierzam rozliczyć fatalny rząd Tuska”

W końcu przeszedł do sedna. – Jeśli chodzi o pandemię, to – tak jak pan mówi, że: „ja tym nie zarządzałem” – przypominam, zarządzałem wówczas najważniejszą instytucją państwa w zakresie polityki pamięci [IPN-em], a także bardzo ważnym polskim muzeum [był wcześniej dyrektorem Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku – przyp. red.]. Ci koledzy, o których pan przed chwilą mówił [Morawiecki, Szumowski – red.] zarządzali największą pandemią w historii Polski, a być może w historii świata. Te decyzje szły w różnym kierunku – kilkukrotnie publicznie mówiłem, że, jako wyborca PiS-u, nie zgadzałem się chociażby z zamykaniem lasów czy cmentarzy. Moja opinia – a korzystałem tylko z roli wyborcy i recenzenta w tej sprawie – pan nie zarządzał takim kryzysem – choć zaraz pan powie: „ja zarządzałem, wykonywałem, robiłem, uratowałem” – co jest oczywiście nieprawdą, walczyli [rządzący, Zjednoczona Prawica – red.] z kryzysem, który był największy w historii Polski, Europy i świata i popełniali także – w moim uznaniu – pewne błędy – przyznał.

– Ja zamierzam rozliczyć fatalny rząd [premiera] Donalda Tuska i jego środowisko z tego, że nie jesteście gotowi do rządzenia – uciął poprzez podsumowanie, ze względu na koniec czasu.

Debata organizowana i transmitowana jest przez trzy stacje: Telewizję Polską, TVN24 i Polsat.

Czytaj też:

Niemieckie media piszą o Polsce. Komentują wyboryCzytaj też:

Szokujące szczegóły ustawki pseudokibiców. Karol Nawrocki „potrafił się bić”