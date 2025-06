Niemieckie media piszą o polskiej polityce. „Zatruta propozycja”

Media naszego zachodniego sąsiada analizują sytuację polityczną w Polsce po wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

Niemieckie media o Polsce. „Dylemat” Tuska

Jeden z niemieckich tygodników, „Die Zeit”, zaznaczył, że wygrana kandydata PiS „zaostrzyła konflikt towarzyszący proeuropejskiemu rządowi premiera Donalda Tuska„. Alexander Kauschanski napisał o dylemacie stojącym przed polskim premierem, który musi wybrać pomiędzy konfrontacją z prezydentem a kompromisem z PiS. Zdaniem publicysty „PiS podjął decyzję: stara się jeszcze bardziej osłabić kruchy rząd”.

Autor zwrócił uwagę na atak lidera Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, który wezwał Donalda Tuska do dymisji. Propozycję powołania bezpartyjnego „rządu technicznego” Kauschanski nazwał „zatrutą propozycją”.

Publicysta opisał również działania polskiego premiera, który w odpowiedzi na wyniki wyborów zapowiedział złożenie wniosku o wotum zaufania do swojego rządu. Zdaniem Kauschanskiego to jednak nie rozwiązuje podstawowego problemu Tuska.

Podstawowy problem Tuska. Plan Kaczyńskiego

„Jego koalicja – sojusz liberałów, lewicowców i konserwatywnych partii – jest podzielona w wielu kwestiach, szczególnie jeśli chodzi o tematy społeczno-polityczne” – napisał Kauschanski. Komentator przypomniał nieudane zmiany dotyczące prawa aborcyjnego zablokowane przez konserwatystów.

Autor tekstu w „Die Zeit” ocenił, że Tusk „będzie musiał ograniczyć swoje ambitne plany” i „ zgodzić się na najniższy wspólny mianownik z PiS”, co nie wpłynie na poparcie w społeczeństwie – nie przekona zwolenników i przeciwników premiera.

Kauschanski nie ma pewności co do przetrwania rządu Donalda Tuska do wyborów w 2027 roku. „PiS pod rządami Kaczyńskiego ma swój własny plan: chce zdemontować rząd Tuska. Im mniej szef rządu może zrobić, tym silniejsze wrażenie rozdartej, bezsilnej koalicji” – ocenił publicysta w „Die Zeit”.

Czytaj też:

Zemsta na ludziach Trzaskowskiego. „Będą startować z siódmego, albo siedemnastego miejsca na liście”Czytaj też:

Gorzka wymiana zdań wśród koalicjantów. „Przegrywaj dalej”