Majątek nowego wiceszefa MSZ. Ma ogromne oszczędności i drogocenny obraz

Minister spraw zagranicznych powołał swojego kolejnego zastępcę. Dotychczas funkcje tę pełnili: Władysław Teofil Bartoszewski, Andrzej Szejna, Anna Radwan-Röhrenschef, Henryka Mościcka-Dendys, Marek Prawda i Robert Kupiecki.

Sikorski postawił na polityka Koalicji Obywatelskiej, zastępcę szefowej komisji śledczej ds. Pegasusa (którą jest posłanka Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego-Trzeciej Drogi). Jakim majątkiem dysponuje parlamentarzysta KO? Jest kolekcjonerem sztuki, o czym dowiedzieć możemy się z jego najnowszej deklaracji.

Spore oszczędności, nieruchomości i drogocenne dzieła sztuki. To majątek nowego wiceszefa MSZ

Szef resortu spraw zagranicznych gościł niedawno na antenie TVN24. Został zapytany o swojego nowego zastępcę. Wskazał, że 17 czerwca zostanie nim poseł Koalicji Obywatelskiej – Marcin Bosacki.

Postanowiliśmy zajrzeć do jego oświadczenia majątkowego, którego fotografię opublikowano na stronie internetowej Sejmu. Wiceszef MSZ zgromadził oszczędności w wysokości ponad 330 tys. zł (blisko 230 tys. „leży” na jego koncie bankowym, natomiast ponad 100 tys. to środki na koncie emerytalnym). Niewielki procent wspomnianej sumy trzyma w zagranicznej walucie – euro.

W skład majątku Bosackiego wchodzi dom o pow. 120 m kw, który stoi na działce o wielkości 3000 m. Polityk KO oszacował wartość całości na 900 tys. PLN.

Bosacki jest właścicielem pięknego obrazu. Ile jest wart?

To jednak nie wszystko – Bosacki kolekcjonuje bowiem dzieła sztuki. Jest posiadaczem obrazu pod tytułem „Poznań”. Autorem pracy jest malarz i grafik Edward Dwurnik. Wartość pracy artysty wycenił na 55 tys.

W oświadczeniu majątkowym znajdziemy też informację o szwajcarskim zegarku marki Dubey & Schaldenbrand, wartym 10 tys. zł. Bosacki jeździ też samochodem osobowym (rocznik 2023), który jest przez niego wynajmowany. Kosztuje go to ponad 3 tys. PLN co miesiąc.

A co z dochodami? Nowy wiceszef w 2023 r. otrzymał ponad 180 tys. PLN tytułem uposażenia poselskiego i ok. 40 tys. diety. Wpisał też przychód z podróży służbowych – blisko 2 tys.

