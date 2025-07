Nawrocki z prezentem od Dudy. „Będziesz mnie lepiej znał”

Druga kadencja Andrzeja Dudy zbliża się ku końcowi. Za tydzień, 6 sierpnia, odbyć ma się zaprzysiężenie jego następny, Karola Nawrockiego, przed Zgromadzeniem Narodowym. W mediach społecznościowych prezydenta pojawiło się nagranie ze spotkania obu polityków. Andrzej Duda wręczył Karolowi Nawrockiemu egzemplarz swojej książki.

Spotkanie Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego. Prezent dla prezydenta-elekta

„To ja, Andrzej Duda” – taki tytuł nosi dzieło napisane przez prezydenta. O napisaniu książki polityk poinformował pod koniec czerwca. We wpisie na X nazwał ją „opowieścią o kulisach decyzji, które zaważyły na losach Polski i Europy”.

Pierwszy egzemplarz książki trafił do prezydenta-elekta, o czym poinformował Andrzej Duda, dziękując równocześnie Karolowi Nawrockiemu za „życzliwe przyjęcie”.

Podarowana prezydentowi-elektowi książka ma dedykacje następującej treści: „z życzeniami wspaniałej prezydentury niosącej Polsce wielkość".

„Jak to przeczytasz, to będziesz mnie lepiej znał”. Wysyłka książki prezydenta Andrzeja Dudy ruszy 6 sierpnia

Prezydent-elekt podziękował za otrzymany prezent.

– Bóg zapłać, dziękuję. Wielki zaszczyt. Po 10 latach nie powinienem być zdziwiony, ale to jest dzieło – powiedział, co widać na załączonym do wpisu w mediach społecznościowych nagraniu.

– To jest też kawał życia, jak to przeczytasz, to będziesz mnie lepiej znał – podsumował prezydent.

Napisana przez Andrzeja Dudę książka ma 640 stron. Znajduje się w niej ponad 250 ilustracji i zawiera sporo niepublikowanych wcześniej zdjęć z życia prezydenta, w tym z jego telefonu oraz rodzinnego archiwum. Wysyłka zacząć ma się po zakończeniu prezydentury przez Andrzeja Dudę – 6 sierpnia, w dzień zaprzysiężenia Karola Nawrockiego.

