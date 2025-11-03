Ziobro kontra Żurek. PiS składa wniosek do prokuratury

„Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra W. Żurka i podległych mu prokuratorów. Ujawnienie tajemnicy śledztwa ze szkodą dla interesu publicznego i wbrew procedurom parlamentarnym jest — zgodnie z kodeksem karnym — przestępstwem ściganym z urzędu” – napisał były minister w mediach społecznościowych.

twitter

Zawiadomienie zostało złożone w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Politycy zarzucają, że 28 października rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak ujawniła podczas konferencji prasowej informacje o wniosku dotyczącym Ziobry, a komunikat w tej sprawie opublikowano równocześnie na stronie Prokuratury Krajowej. Dzień później portal TVN24 opublikował artykuł zatytułowany „Tak działała grupa Zibiego Ziobry. Zdobyliśmy wniosek prokuratury”, w którym przytoczono fragmenty 159-stronicowego dokumentu.

Ziobro składa zawiadomienie na ministra Żurka. PiS mówi o łamaniu prawa

„Reżimowa telewizja TVN dostała wniosek prokuratury o uchylenie mi immunitetu, zanim otrzymali go posłowie i zanim otrzymałem go ja – jako osoba, której bezpośrednio dotyczy” – stwierdził we wcześniejszym wpisie Ziobro. Według niego „to podwójne złamanie prawa”, a „ujawnienie tajemnicy śledztwa ze szkodą dla interesu publicznego i wbrew procedurom parlamentarnym jest przestępstwem ściganym z urzędu”. Były minister przekonuje, że działania prokuratury są „zemstą przy pomocy nielegalnie przejętej prokuratury”.

We wniosku PiS podkreślono, że zachowanie prokuratury miało charakter polityczny. „Tego rodzaju zachowania wprost wskazują, że to względy czysto polityczne, a nie troska o właściwy przebieg śledztwa determinują złożenie wniosku o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry” – czytamy w uzasadnieniu. Ziobro ocenia, że ujawnienie informacji to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat więzienia.

Postępowanie wobec byłego ministra dotyczy Funduszu Sprawiedliwości, z którego – według śledczych – środki były rozdysponowywane niezgodnie z przeznaczeniem. Prokuratura chcą postawić mu 26 zarzutów. Głosowanie ws. immunitetu polityka ma odbyć się w tym tygodniu. Podejrzanymi w tej sprawie są m.in. byli wiceministrowie Marcin Romanowski i Dariusz Matecki.

Czytaj też:

Jasna deklaracja Ziobry ws. ultimatum Hołowni. „Niczego nie będę się zrzekał”Czytaj też:

Ziobro zostanie w Budapeszcie? Polityk PiS uważa, że lepiej, gdyby wrócił do Polski