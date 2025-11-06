Tak Kaczyński zareagował na decyzję ws. Ziobry. „Sprawiedliwość dopiero nadejdzie”

„Zarzuty pisane palcem po wodzie, bez podstaw prawnych, na polityczne zlecenie, kreują i przedstawiają ci, którzy z ramienia obecnej władzy awansowali i czerpią profity. Niszczą człowieka, który zwalczał przestępczość. Nielegalnie przejęli prokuraturę, teraz sądy” – ocenił Jarosław Kaczyński.

Jak stwierdził dalej prezes Prawa i Sprawiedliwości, „tu nie chodzi o sprawiedliwość”. „Tu chodzi o zemstę. Domański powiedział całą prawdę... Sprawiedliwość dopiero nadejdzie” – czytamy.

Komisja zadecydowała ws. Ziobry. Głosowanie w Sejmie w piątek

Podczas głosowania sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w czwartek wieczorem posłowie pozytywnie zaopiniowali wszystkie wnioski złożone przez Prokuraturę Krajową dotyczące byłego ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Chodzi zarówno o uchylenie immunitetu, jak i o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Sprawozdanie dotyczące decyzji komisji ma zostać przedstawione przed Sejmem jeszcze w czwartek o godz. 23:30. Głosowanie nad uchyleniem immunitetu oraz zgodą na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie ma się odbyć w piątek po godz. 17:30.

Długa lista zarzutów. Ziobro przebywa na Węgrzech

Wniosek ws. Zbigniewa Ziobry złożyła do Sejmu Prokuratura Krajowa. Jak twierdzą śledczy, były minister sprawiedliwości miał założyć i kierować zorganizowaną grupą przestępczą, która wyprowadziła z Funduszu Sprawiedliwości około 150 mln złotych. Łącznie prokuratura podejrzewa go o popełnienia 26 przestępstw.

Sam Zbigniew Ziobro nie pojawił się w czwartek przed komisją orzekającą w jego sprawie. Od kilku dni przebywa on w Budapeszcie. – Miałem wykupiony bilet i miałem wracać do Polski, natomiast uzyskałem informację, że w sposób przestępczy ma być zorganizowana kolejna prowokacja związana z zatrzymaniem mnie – mówił podczas konferencji prasowej zorganizowanej na kilka godzin przed posiedzeniem komisji.

