Wstrząs w lokalnych strukturach PiS. Kaczyński dostał tajemniczego maila

Na skrzynki pocztowe najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości trafił anonimowy e-mail, w którym autor oskarża starostę biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, radnego Ireneusza Bulicza – obaj to przedstawiciele ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego – i ich współpracowników o utworzenie zorganizowanej grupy przestępczej, mającej wyprowadzić 32 mln zł z publicznych środków w trakcie budowy Autodromu Biłgoraj – informuje Onet.

Anonimowy e-mail trafił nie tylko do polityków PiS. Otrzymali go także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, prokuratury i części mediów. Autor wskazuje w nim rzekome nieprawidłowości przy budowie Autodromu Biłgoraj: zawyżone koszty inwestycji, fikcyjny nadzór, wadliwe odbiory oraz przekierowanie środków publicznych na konta prywatne.

Anonimowy e-mail wstrząsnął lokalnym PiS. Starosta Biłgorajski zawiadamia policję

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip zaprzeczył tym zarzutom i zawiadomił policję o możliwości popełnienia przestępstwa. „Zauważyć należy, iż autor (lub autorzy) tych pism, swoim postępowaniem popełnili przestępstwa z art. 234 kk oraz 238 kk, tj. fałszywe oskarżenie mojej osoby oraz fałszywe oskarżenie innych osób wskazanych w tych pismach o popełnienie fałszywych przestępstw, które nie zostały popełnione” – tłumaczy Szarlip. Dodał, że organy ścigania mają ustalić autorów wiadomości i okoliczności ich wysłania.

Zarzuty obejmują także Jarosława Burego, obecnego prezesa spółki, który miał przymykać oko na ok. 280 usterek podczas odbioru. – W związku z otrzymaniem tych szkalujących wiadomości, spółka podjęła stosowne kroki prawne. Po identyfikacji ataku, łącznie dziewięć e-maili, złożone zostało formalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a sprawa jest obecnie prowadzona przez funkcjonariuszy policji – powiedział Onetowi Bury.

W reakcji na aferę starosta biłgorajski zawiesił Ireneusza Bulicza w obowiązkach służbowych oraz powołał wewnętrzną komisję kontrolną złożoną z pracowników starostwa, w tym z Biura Kontroli, Audytu i Analiz. Komisja rozpoczęła już czynności kontrolne. Procedura powołania zewnętrznej komisji nadal trwa.

