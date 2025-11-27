Dwa weta Nawrockiego. Prezydent mówi o „umowie z Polakami”

Jak podkreślił, decyzje podjął „wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa”. Jednocześnie zaapelował do premiera Donalda Tuska o konsultowanie projektów ustaw na wczesnym etapie prac.

Nawrocki zawetował dwie ustawy. Domański nie gryzł się w język

W nagraniu opublikowanym na platformie X prezydent wskazał, że nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicę „rodzi poważne ryzyko”, ponieważ zależy od jakości usług zagranicznych operatorów pocztowych. Zwrócił uwagę, że w warunkach możliwych ingerencji hybrydowych „brak pełnej kontroli nad procesem głosowania jest poważnym i niedopuszczalnym ryzykiem”. Jego zdaniem nowelizacja nie zapewnia również tajności głosowania poza lokalem wyborczym.

Drugie weto dotyczyło zmian w opodatkowaniu fundacji rodzinnych. Prezydent przypomniał, że podczas tworzenia instytucji ustawodawca zagwarantował trzyletnią stabilność zasad jej funkcjonowania. Nowelizacja przewidywała zmiany po niespełna dwóch latach, co – jak ocenił – „narusza zasadę zaufania do państwa”. Oświadczył, że przyczyną proponowanych regulacji jest „fatalny stan finansów publicznych”.

Minister finansów Andrzej Domański skrytykował weto dotyczące fundacji rodzinnych. Ocenił, że blokuje ono uszczelnienie systemu podatkowego i „toleruje luki pozwalające omijać podatki”. „Podatki, z których finansujemy wojsko, policję, szkoły, kluczowe inwestycje. Wstyd” – napisał polityk.

Dwa weta, jedenaście podpisów. Nawrocki apeluje do Tuska

Nawrocki podkreślił jednocześnie, że decyzje podejmuje z najwyższą starannością. Przypomniał, że „ani Sejm, ani Senat, ani rząd, ani jakikolwiek inny organ nie może podejmować decyzji” w sprawie podpisywania ustaw. Dodał, że każda z nich jest szczegółowo analizowana przez ekspertów, a konsultacje prowadzone są z przedstawicielami różnych środowisk.

Poza zawetowaniem dwóch ustaw prezydent podpisał jedenaście innych. Wśród nich znalazły się zmiany w prawie o ruchu drogowym, wprowadzające m.in. obowiązek jazdy w kaskach dla osób do 16 lat oraz ostrzejsze kary dla piratów drogowych. Zgodził się także na podwyższenie podatków dla banków, argumentując, że ich ponadprzeciętne zyski uzasadniają większy wkład na rzecz państwa.

Czytaj też:

Duda ujawnił, jaką ma emeryturę. „Nie ma co płakać. Jak złapie fuchę w ONZ, jeszcze się dorobi”Czytaj też:

Zamieszanie na konferencji PiS. Europosłowie ścigali się do mikrofonu