Nowy nabytek Andrzeja Dudy wzbudza zainteresowanie. Wybrał legendarny model

Andrzej Duda po dwóch kadencjach w Pałacu Prezydenckim nie może narzekać na brak środków do życia. Mariusz Gierszewski z Radia ZET i Dominika Długosz z „Newsweeka” ujawnili, że właśnie kupił sobie drogi samochód.

Andrzej Duda kupił Porsche

Dziennikarze w podcaście „W związku ze śledztwem” podali, że były prezydent nabył Porsche 911. To legendarny model, wytwarzany od 1963 roku. Jego ceny wahają się od 700 tysięcy do 1,5 miliona złotych. Nawet gdy zdecydujemy się na używany pojazd, wciąż musimy zapłacić od około 150 tys. do nawet miliona złotych.

Długosz i Gierszewski upewnili się, że Służba Ochrony Państwa nie będzie miała problemów z nadążeniem za nowym sportowym samochodem Dudy. Podkreślali, że funkcjonariusze SOP są szkoleni także do szybkiej i dynamicznej jazdy. Dodawali, że w przypadku ewentualnego przekroczenia prędkości, były prezydent będzie już musiał odpowiadać sam za siebie.

Andrzej Duda po prezydenturze zaangażował się w kilka projektów, które przynoszą mu dodatkowe środki do życia. Co miesiąc otrzymuje też prezydencką emeryturę w wysokości ponad 9 tys. zł.

Przypomnijmy, że dożywotnią emeryturę prezydencką otrzymują wszyscy byli prezydenci. Jej celem jest zapewnienie stabilności finansowej po zakończeniu piastowania najważniejszego stanowiska w kraju.

Poza uposażeniem, po ustąpieniu ze stanowiska, prezydent otrzymał gratyfikację w wysokości odpowiadającej trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto urzędującego prezydenta, środki na finansowanie działalności biura oraz dożywotnią ochronę SOP.

Andrzej Duda w radzie nadzorczej ZEN.com

Były prezydent został też członkiem rady nadzorczej „polskiego Revoluta”. ZEN.com został założony w 2018 roku w Rzeszowie przez Dawida Rożka, współtwórcę platformy gamingowej G2A. Firma działa w niemal 30 krajach i oferuje m.in. karty wielowalutowe, konta w 28 walutach, wymianę walut oraz płatności internetowe.

Duda przyznał, że obejmuje rolę nadzorczą z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo klientów. – Przyjąłem na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad tym, by ZEN.com był instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów. Będę też przyglądać się relacjom z regulatorami w krajach, w których firma uzyskuje nowe licencje – mówił.

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