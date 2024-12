Najnowszy sondaż wyborczy. Polacy zdecydowali, kogo poprą na prezydenta

Firma badawcza Opinia24 sprawdziła na zlecenie RMF FM, czy Polacy zamierzają wziąć udział w nadchodzących wyborach prezydenckich. Według sondażu do urn wyborczych „zdecydowanie” uda się 61 proc. badanych, a kolejne 25 proc. „raczej”. Do którejś z opcji na „nie” jest łącznie 11 proc. ankietowanych, a trzy proc. respondentów wybrało opcję „trudno powiedzieć”.

Jeśli chodzi o osoby zdecydowane, które zadeklarowały, że pójdą do urn wyborczych, to najwięcej głosów w pierwszej turze otrzymałby Rafał Trzaskowski – 38,6 proc. Do drugiej tury przeszedłby również Karol Nawrocki z wynikiem 23,3 proc. Na trzeciej pozycji znalazłby się Sławomir Mentzen, na którego chęć oddania głosu zadeklarowało 10,7 proc. uczestników sondażu.

Wybory prezydenckie w Polsce. Sondaż ws. pierwszej tury

Na kolejnym miejscu uplasował się Szymon Hołownia, którego poparło 7,4 proc. ankietowanych. 1,3 proc. osób postawiło z kolei na Marka Jakubiaka. 2,6 proc. respondentów wskazało z kolei na „kandydata Lewicy”. W momencie przeprowadzania badania nie było jeszcze wiadomo, że będzie to Magdalena Biejat. Z tego samego powodu nie został uwzględniony Marek Woch. Dodatkowo 6,6 proc. uczestników sondażu chciało innego kandydata, a 9,5 proc. ma wątpliwości w tej sprawie.

Warto np. zauważyć, że 43 proc. wyborców Trzeciej Drogi zamierza poprzeć prezydenta Warszawy, przy 45 proc. wskazań na lidera Polski 2050. Trzaskowski ma również poparcie 36 proc. osób głosujących na Lewicę, przy 44 proc. wskazań na kandydata własnego ugrupowania.

Kogo na prezydenta popierają wyborcy Trzeciej Drogi i Lewicy. Nieoczywiste decyzje

Jeśli chodzi o wyborców Roberta Biedronia z 2020 r., to włodarz stolicy ma poparcie 45 proc. z nich, przy 40 proc. wskazań na kandydata Lewicy. Na Trzaskowskiego chce także głosować 46 proc. wyborców Władysława Kosiniaka Kamysza, którzy bardziej od Hołowni są gotowi też poprzeć Karola Nawrockiego (16 vs. 15 proc.). Marszałek Sejmu utrzymałby z kolei jedynie 33 proc. wyborców sprzed czterech lat, który odpłynęliby do Trzaskowskiego – 37 proc.

Z kolei w drugiej turze, bez niegłosujących, kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobyłby 48,9 proc. i pokonałby Karola Nawrockiego, którzy dostałby 34,1 proc. 17 proc. uczestników sondażu wybrałoby opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż zrealizowano na reprezentatywnej próbie 1 000 osób. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). W próbie odzwierciedlono cechy społeczno-demograficzne populacji Polski w wieku powyżej 18 lat. W przypadku pierwszej tury próba wyniosła 613 osób, a drugiej 793 osoby.



