Konfederacja będzie rozdawała karty? Polacy o potencjalnych koalicjach

W najnowszym sondażu SW Research dla Onetu zapytano respondentów, jaką koalicję rządową uznaliby za najkorzystniejszą dla Polski po wyborach parlamentarnych w 2027 r. 26,7 proc. ankietowanych wskazało na sojusz Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy.

Konfederacja kluczowym graczem po wyborach? Polacy wskazują koalicje

Nieco mniej wskazań, bo 22,5 proc., uzyskała potencjalna koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Z kolei 8,7 proc. badanych uważa, że najlepsza możliwość to zawiązanie współpracy między Koalicją Obywatelską i Konfederacją, a 7,2 proc. wskazuje na koalicję PiS z Konfederacją Korony Polskiej, czyli ugrupowaniem Grzegorza Brauna. 9,5 proc. ankietowanych uważa, że sprawdziłaby się inna koalicja, a 25,3 proc. nie potrafiło konkretnie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Warto zauważyć, że łącznie ponad 31 proc. badanych wskazuje na scenariusz, zgodnie z którymi to Konfederacja współtworzy koalicję rządzącą. A w konsekwencji, jeśli wynik sondażu zostanie potwierdzony w wyborach, to właśnie to ugrupowanie może stać się kluczowe przy negocjacjach.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-16 lipca 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 801 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Czy koalicja rządząca przetrwa do 2027 roku? Polacy podzieleni

Ta sama pracownia, tym razem na zlecenie „Wprost”, przeprowadziła sondaż, w którym zapytaliśmy Polaków, czy uważają, że koalicja rządząca przetrwa do wyborów parlamentarnych w 2027 r. Po 38,8 proc. badanych wskazało odpowiedzi „tak” i „nie”. 22,3 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

