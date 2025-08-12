Polityczny krajobraz po burzy. Nowy sondaż ujawnia nieoczekiwane zmiany

Nowe wyniki badania pokazują, że Koalicja Obywatelska wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość, które przez długi czas w większości sondaży utrzymywało się na czołowej pozycji. Ostatnie badania wskazują na znaczną różnicę w poparciu, co może mieć poważne konsekwencje przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. KO obecnie prowadzi z wynikiem 32,04 procent.

PiS, choć nadal cieszy się wysokim poparciem, spadło w porównaniu do lipca, osiągając wynik 30,88 procent. To spadek o 2,67 punktu procentowego. Nie jest to pierwszy raz, gdy PiS odnotowuje zniżkę w sondażach.

Konfederacja rośnie w siłę

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, zyskując 12,84 procent poparcia. Choć nie jest to poziom zbliżony do wyników PiS i KO, to dla tego ugrupowania, które w poprzednich latach nie zawsze znajdowało się w czołówce, jest to bardzo dobry wynik.

Za Konfederacją znajdują się kolejne partie: Nowa Lewica z wynikiem 6,98 procent oraz Polska 2050 z poparciem na poziomie 5,18 procent. Choć obie partie mają swoje stałe grono zwolenników, ich wyniki są dalekie od spektakularnych i nie wskazują na szybki wzrost poparcia.

PSL poza Sejmem

Polskie Stronnictwo Ludowe oraz inne ugrupowania znajdują się daleko poza progiem wyborczym. PSL uzyskało tylko 2,40 procent poparcia.

Wspomnianego progu wyborczego nie udało się także przekroczyć Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,91 procent) oraz Partii Razem (4,67 procent). Gdyby wyniki badania zostałyby odwzorowane w dniu wyborów, te partie najprawdopodobniej znalazłyby się poza parlamentem.

Jedynie 0,2 procent respondentów wskazało opcję „inna partia”.

Sondaż Instytutu Badań Pollster przeprowadzono w dniach 8-9 sierpnia 2025 na próbie 1006 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Hołownia na wylocie? Z sondażu płyną fatalne wieści dla marszałkaCzytaj też:

Niezależny czy pod wpływem PiS? Tak Polacy widzą Karola Nawrockiego