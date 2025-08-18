Najnowszy sondaż parlamentarny. Bez nich nie powstanie żaden rząd
Donald Tusk, Krzysztof Bosak i Jarosław Kaczyński
Donald Tusk, Krzysztof Bosak i Jarosław Kaczyński Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera, KPRM / X, Konfederacja / PiS
KO znajduje się na czele najnowszego sondażu parlamentarnego w sierpniu. Spory wzrost zanotowało też PiS. Gdyby takie były wyniki wyborów, to do stworzenia koalicji rządzącej potrzebna była Konfederacja.

Koalicja Obywatelska znalazła się na czele najnowszego sondażu parlamentarnego przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą dla portalu StanPolityki.pl. Na KO chce w sierpniu głosować 33,37 proc. ankietowanych. To 1,7 punktu procentowego więcej, niż miesiąc temu. Prawo i Sprawiedliwość popiera z kolei 30,59 respondentów. To o 3,7 pkt proc. więcej niż w połowie lipca.

Sondaż. KO i PiS rosną. Partia Brauna na granicy progu

Na podium uplasowała się Konfederacja z wynikiem 15,38 proc., co stanowi spadek o 1,3 p.p. Gdyby te wyniki były decydujące, to w Sejmie znalazłaby się również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 5,34 proc. wyborców, o 1,9 p.p. mniej niż w poprzednim badaniu. Próg wyborczy przekroczyłaby również Lewica z wynikiem 5,03 proc., co stanowi spadek o 1,6 proc.

Przy takim rozkładzie głosów Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 185 głosów, PiS na 179 reprezentantów, a Konfederacja na 80 posłów. Ugrupowanie Brauna i Lewica miałyby po osiem mandatów. Zarówno KO jak też Prawo i Sprawiedliwość do stworzenia większościowego rządu potrzebowałyby Konfederacji.

Najnowszy sondaż parlamentarny. Dramat Hołowni i Kosiniaka-Kamysza

W sondażu sprawdzono również poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz partii Razem. Chęć oddania głosu w wyborach na te ugrupowania zadeklarowało odpowiednio: 3,55; 3,44 oraz 3,30 proc. Polaków, co stanowi wzrost o 0,2 pp., wzrost o 0,3 pp. i spadek o 1,1 p.p.

Analizując wyniki sondażu prezes OGB Łukasz Pawłowski ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość swój wzrost zawdzięcza rozpoczęciu prezydentury przez Karola Nawrockiego. Z kolei straty Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej wyglądają mniej więcej tak, jak wzrosty PiS.

Badanie przeprowadzono od 6 do 13 sierpnia 2025 roku metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie tysiąca osób.

Źródło: WPROST.pl / X, OGB Pro