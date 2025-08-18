Najnowszy sondaż parlamentarny. Bez nich nie powstanie żaden rząd

Koalicja Obywatelska znalazła się na czele najnowszego sondażu parlamentarnego przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą dla portalu StanPolityki.pl. Na KO chce w sierpniu głosować 33,37 proc. ankietowanych. To 1,7 punktu procentowego więcej, niż miesiąc temu. Prawo i Sprawiedliwość popiera z kolei 30,59 respondentów. To o 3,7 pkt proc. więcej niż w połowie lipca.

Sondaż. KO i PiS rosną. Partia Brauna na granicy progu

Na podium uplasowała się Konfederacja z wynikiem 15,38 proc., co stanowi spadek o 1,3 p.p. Gdyby te wyniki były decydujące, to w Sejmie znalazłaby się również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 5,34 proc. wyborców, o 1,9 p.p. mniej niż w poprzednim badaniu. Próg wyborczy przekroczyłaby również Lewica z wynikiem 5,03 proc., co stanowi spadek o 1,6 proc.

Przy takim rozkładzie głosów Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 185 głosów, PiS na 179 reprezentantów, a Konfederacja na 80 posłów. Ugrupowanie Brauna i Lewica miałyby po osiem mandatów. Zarówno KO jak też Prawo i Sprawiedliwość do stworzenia większościowego rządu potrzebowałyby Konfederacji.

Najnowszy sondaż parlamentarny. Dramat Hołowni i Kosiniaka-Kamysza

W sondażu sprawdzono również poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz partii Razem. Chęć oddania głosu w wyborach na te ugrupowania zadeklarowało odpowiednio: 3,55; 3,44 oraz 3,30 proc. Polaków, co stanowi wzrost o 0,2 pp., wzrost o 0,3 pp. i spadek o 1,1 p.p.

Analizując wyniki sondażu prezes OGB Łukasz Pawłowski ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość swój wzrost zawdzięcza rozpoczęciu prezydentury przez Karola Nawrockiego. Z kolei straty Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej wyglądają mniej więcej tak, jak wzrosty PiS.

Badanie przeprowadzono od 6 do 13 sierpnia 2025 roku metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie tysiąca osób.

