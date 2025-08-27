PiS i Konfederacja coraz mocniejsze. Nowy sondaż daje do myślenia

Badanie Research Partner pokazuje, że w wyborach w najbliższą niedzielę wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość pod szyldem Zjednoczonej Prawicy z wynikiem 31,4 proc. Druga Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 27 proc. głosów, a trzecia Konfederacja na 11,3 proc. W parlamencie znalazłaby się jeszcze tylko Lewica (bez partii Razem) z 6,3 proc. głosów.

Sondaż. Tylko 4 partie w Sejmie

Poniżej progu wyborczego znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą zagłosować chce 3,5 proc. Polaków. Do Sejmu nie dostałaby się także Polska 2050 Szymona Hołowni z 2,9 proc. poparcia.

Identyczny wynik uzyskała partia Razem, a jeszcze niższy Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować już tylko 1,9 proc., wyborców. Inne partie zgromadziły łącznie 0,5 proc. głosów. Opcję „trudno powiedzieć” wybrało aż 12,3 proc. ankietowanych.

Gdyby wybory odbyły się w tę niedziele, frekwencja wyniosłaby w 72,2 proc. 54,7 proc. pytanych odpowiedziało, że „zdecydowanie tak”, uczestniczyło by w wyborach. 17,5 proc. wybrało opcję „raczej tak”.

Sondaż partyjny. Kto zyskuje, a kto traci?

Porównując wyniki najnowszego sondażu z tymi sprzed 3 miesięcy, gdy brano pod uwagę takie same ugrupowania polityczne, odnotowano wzrost poparcia dla Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji. Straciły Koalicja Obywatelska, Konfederacja Korony Polskie i partia Razem.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 22-25 sierpnia 2025 roku, na ogólnopolskiej próbie 1040 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Czytaj też:

Manifestacja przed MEN, nauczyciele wściekli. Broniarz dla „Wprost”: Aż się we mnie gotujeCzytaj też:

Afera KPO dzieli Polaków. Kto ponosi winę?