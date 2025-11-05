Dwie partie zyskują, jedna traci. Tak wypadła czołowa trójka w najnowszym sondażu

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłoby 5 partii. Najlepszy wynik i najwięcej mandatów uzyskałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 29 proc. Stanowi to wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z takim samym sondażem w sierpniu.

Sondaż partyjny. KO nieznacznie wygrywa

Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości, które uzyskało 27,6 proc. głosów, czyli straciło aż 3,8 pkt proc. w tym samym okresie. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z 11,6 proc., czyli wynikiem lepszym o 0,3 pkt proc.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Nowa Lewica, liczona bez partii Razem. Jej wynik to 7,1 proc. poparcia, co daje nam wzrost o 1 pkt proc. Nad progiem wyborczym znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z 6,4 proc. głosów, co oznacza spory wzrost – o 2,9 pkt proc.

Do Sejmu na dziś nie wchodzą Polska 2050 z wynikiem 3 proc., partia Razem z 2,9 proc. oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z 1,1 proc. Niemal 10 proc. Polaków nie wie jeszcze na kogo odda swój głos.

Sondaż partyjny. Jaka frekwencja i ile mandatów?

Ankietowani deklarowali też wysoką gotowość do udziału w wyborach. Frekwencja wyniosłaby 69,3 proc. uprawnionych, z czego 53,8 proc. „zdecydowanie” wzięłoby udział w wyborach, a 15,5 proc. „raczej”.

Oszacowano też, ile mandatów uzyskałyby poszczególne partie. Koalicja Obywatelska miałaby ich 179 mandatów, PiS – 178, Konfederacja – 56, Lewica – 27, a Konfederacja Korony Polskiej – 20. Dzisiejsza koalicja rządząca nie miałaby w takim układzie szans na samodzielne rządy. Przypadłoby jej łącznie 206 mandatów, a opozycji 254.

