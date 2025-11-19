Najnowszy sondaż ucieszy Donalda Tuska. Jego partia znów zyskuje

Wyniki sondażu mogą być powodem do zadowolenia dla premiera Donalda Tuska, ale nie dla całej ekipy rządzącej. Chociaż Koalicja Obywatelska uzyskała wynik 33,55 proc., czyli o 1,02 pkt. proc. wyższy niż w poprzednim badaniu, to jej obaj koalicjanci nie przekroczyli progu wyborczego.

Sondaż partyjny. Lewica między Konfederacjami

Drugi w kolejności PiS nie może jednak mówić o wielkiej radości. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 28,86 proc., co jest wynikiem gorszym o 1,05 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Trzecia pozycja przypadła Konfederacji Wolność i Niepodległość, którą wybrałoby 11,45 proc. głosujących. Mówimy o zauważalnym spadku o 1,78 pkt proc. Czwarta była Nowa Lewica z 6,91 proc. (utrata 0,43 pkt. proc.), a na kolejnym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 5,92 proc. (spadek o 0,24 pkt proc.).

Partia Razem nie przekroczyłaby progu wyborczego, zdobywając 4,89 proc. głosów. Jeszcze mniej osób chce głosować na Polskę 2050 Szymona Hołowni. Jego partia osiągnęłaby 4,55 proc. poparcia, a Polskie Stronnictwo Ludowe 2,48 proc. Kolejne 1,39 proc. respondentów zagłosowałoby na inną partię.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 15-17.11.2025 roku metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Negatywna ocena rządu Tuska

Premier nie powinien jednak spoczywać na laurach. Sondaż sprzed miesiąca pokazał, że Polacy nie oceniają jego rządu najlepiej.

Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynikało, że rząd premiera Donalda Tuska pozytywnie oceniało w tamtym badaniu jedynie 35,5 proc. Polaków.

„Zdecydowanie pozytywnie” wskazało zaledwie 11,2 proc. ogółu respondentów, a „raczej pozytywnie” – 24,3 proc. Negatywnie rząd oceniło za to 52,8 proc. ogółu respondentów. „Zdecydowanie negatywnie” wskazało 38,7 proc., a „raczej negatywnie” – 14,1 proc.

