„Kobiety na wybory”. Koalicja Obywatelska rusza z nową akcją

W czwartek, 14 września posłanki i kandydatki Koalicji Obywatelskiej wzięły udział w transmitowanej na antenie TVN24 konferencji prasowej, podczas której opowiedziały o nowym partyjnym projekcie. – Dzisiaj w trasę rusza kobiecy bus „Kobiety na wybory” – rozpoczęła Barbara Nowacka.

„Wielka mobilizacja” Koalicji Obywatelskiej

Specjalny samochód ma objechać w ostatnich dniach kampanii wyborczej całą Polskę. – Będziemy pokazywać (...) nasze wspaniałe kandydatki, (...) nasz program, który kompleksowo wspiera Polki – kontynuowała Nowacka. Pierwsze spotkania odbędą się w Grodzisku Mazowieckim i Łomiankach, a następnie kobieca reprezentacja wyruszy do Piaseczna.

W ramach akcji przedstawicielki partii mają rozmawiać z kobietami, które doświadczają „trudów dnia codziennego” i przedstawiać im swoje plany związane z systemem edukacji, rynkiem pracy, ochroną zdrowia i emeryturami. – Dla wszystkich Polek potrzebna jest też nasza wielka mobilizacja, nasza wielka aktywność i nasz pozytywny programowy przekaz – argumentowała projekt.

Posłanki o Polsce PiS

– Polska Kaczyńskiego, Ziobry, Jędraszewskiego to nie jest Polska dla kobiet – powiedziała Aleksandra Gajewska. – Zbudowali państwo, w którym my, kobiety, mamy czuć się jak obywatelki drugiej kategorii, jak ten gorszy sort – stwierdziła.

Na temat wpływu rządów PiS na postrzeganie kobiet wypowiedziała się także Agnieszka Pomaska. – Kobiety mają, według nich, ograniczone prawa do aktywności zawodowej – stwierdziła. – Nawet do macierzyństwa, bo przecież to oni zabrali powszechny dostęp do in vitro i chociażby finansowanie in vitro z budżetu państwa – zauważyła cytowana przez PAP posłanka.

Kidawa-Błońska: Od was zależy przyszłość

Podczas konferencji wystąpiła także cytowana przez PAP wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Przyznała, że w przeszłości Polki działały odważnie za każdym razem, kiedy sytuacja tego wymagała. – Tak jak w historii, tak i teraz, od was, drogie panie, będzie zależało to, jaka jest Polska, jaka będzie przyszłość naszych rodzin i naszych dzieci – podkreśliła była kandydatka na urząd prezydenta.

W przemówieniach nie zabrakło również propozycji programowych skierowanych do kobiet. – Żłobek w każdej gminie, 1500 złotych na aktywizację kobiet, które chcą wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, bezpłatny, legalny dostęp do aborcji, finansowanie procedury in vitro – wyliczała cytowana przez PAP Kinga Gajewska. – Pomysłów jest bardzo dużo i obiecujemy, że wszystkie zrealizujemy – zapewniła posłanka.

