Dlaczego nie doszło do spotkania Dudy i Trumpa? Mastalerek reaguje

Andrzej Duda udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych, a punktem kulminacyjnym będzie udział w debacie generalnej 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W ubiegłym tygodniu stało się głośno o możliwym spotkaniu prezydenta Polski i Donalda Trumpa w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, w Pensylwanii. Ostatecznie jednak sztab wyborczy kandydata Republikanów na prezydenta poinformował, że wizyta Donalda Trumpa została odwołana.

Spotkanie Duda-Trump? Marcin Mastalerek komentuje

Do sprawy odniósł się Marcin Mastalerek. – Przede wszystkim to spotkanie nie zainteresowało tylko polskiej opinii publicznej, ale także amerykańską i światową. To pokazuje, że prezydent Duda jest politykiem światowym. Wielu w Polsce nie chce o tym słyszeć, natomiast prawie 10-letni bilans prezydentury Andrzeja Dudy jest taki, że jego spotkaniami interesują się media światowe, media amerykańskie – powtarzał na antenie RMF FM szef Gabinetu Prezydenta RP.

Marcin Mastalerek został zapytany, z jakich powodów wizyta Donalda Trumpa w Doylestown została odwołana. – Według mojej wiedzy chodziło o kwestie bezpieczeństwa. Jest to gigantyczny teren, było to kilka dni po próbie drugiego zamachu (na Donalda Trumpa – red.). Prezydent Duda, tak jak kilka miesięcy temu obiecał Polonii, był na tym spotkaniu – kontynuował szef Gabinetu Prezydenta RP.

Wizyta Andrzeja Dudy kończy się w najbliższą środę, 25 września. Czy możliwe jest zatem, że do spotkania polskiego prezydenta z Donaldem Trumpem dojdzie w najbliższych dniach? – Nie, nie ma planowanego tego spotkania. Na pewno dojdzie do spotkania z prezydentem Bidenem – przekazał Marcin Mastalerek. Jak dodał, Andrzej Duda będzie obecny na wydarzeniu, które prezydent Stanów Zjednoczonych co rok wydaje dla przywódców.

Czytaj też:

Trump poświęcił wpis Dudzie. Nazwał go „wielkim przyjacielem”Czytaj też:

Harris odkryła karty ws. kolejnej debaty. Błyskawiczna riposta Trumpa