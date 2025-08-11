Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando!
Zawalcz o dobry wynik
Sprawdźcie, ile zapamiętaliście z lekcji języka polskiego. Powodzenia!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
rekuza
rekóza
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żępolić
rzępolić
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
uprząż
uprząrz
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
żargon
rzargon
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
skówka
skuwka
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
lonża
lonrza
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
mrzonka
mżonka
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
chałastra
hałastra
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
bulwa
bólwa
Więcej quizów
-
Quiz ortograficzny ze słowami-zagadkami. O każdy punkt trzeba walczyćJęzyk polskiQuiz
-
QUIZ językowy dla prymusów. Zdobędziesz 10/10?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny niczym miszmasz. Test jest najeżony „eliminatorami”Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z jednym dylematem. Ż czy rz?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. 10/10 to konieczność!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z jednym dylematem. H czy ch?Język polskiQuiz
Zobacz inne quizy
-
QUIZ z wieczorynek. Kto to jest? Rozpoznaj po kadrze!RozrywkaQuiz
-
QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
Wynik 10/20 będzie osiągnięciem!RozrywkaQuiz
-
QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
Wyzwanie dla mistrzów!RozrywkaQuiz
-
QUIZ. W co, czym, jak bawiliśmy się w PRL-u?RozrywkaQuiz
-
Ten QUIZ zdemaskuje twoją wiedzę o Polsce. Zgarniesz choć 7 punktów?OgólneQuiz
-
QUIZ. Kultowe przeboje PRL-u. Rozpoznasz po cytacie?RozrywkaQuiz
-
QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
10/20 będzie fenomenalnym wynikiem!RozrywkaQuiz
-
QUIZ. Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze! Łatwo nie będzie!RozrywkaQuiz
-
QUIZ. Wakacje w PRL. Też tak odpoczywałeś?RozrywkaQuiz
-
QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
10/15 będzie świetnym wynikiem!RozrywkaQuiz
-
QUIZ z wiedzy ogólnej!
10/20 to już osiągnięcie!RozrywkaQuiz
-
QUIZ. Najpopularniejsze wieczorynki –
rozpoznasz po kadrze?RozrywkaQuiz