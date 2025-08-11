Quizy

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

rekuza
rekóza

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

uprząż
uprząrz

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

żargon
rzargon

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

skówka
skuwka

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

lonża
lonrza

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

mrzonka
mżonka

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

chałastra
hałastra

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

bulwa
bólwa

