Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
Test jak szkolne dyktando

W najnowszym teście z języka polskiego pytamy o poprawny zapis wybranych przez nas nazw zwierząt. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

halibut
chalibut

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żubr
rzubr

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

homik
chomik

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hrząszcz
chrząszcz

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

borsuk
borsók

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

węgoż
węgorz

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

tchurz
tchórz

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

żaba
rzaba

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

hipopotam
chipopotam

