Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
Test jak szkolne dyktando
W najnowszym teście z języka polskiego pytamy o poprawny zapis wybranych przez nas nazw zwierząt. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
halibut
chalibut
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żubr
rzubr
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
homik
chomik
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hrząszcz
chrząszcz
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
borsuk
borsók
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
węgoż
węgorz
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
tchurz
tchórz
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
żaba
rzaba
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
hipopotam
chipopotam
