Trudny QUIZ językowy.
Dasz radę zdobyć 10/10?

Ortografia to dla ciebie bułka z masłem? Przekonaj się, rozwiązując nasz quiz!
1 / 10 Poprawny zapis to:

na co dzień
na codzień

2 / 10 Poprawny zapis to:

w mazowieckim
w Mazowieckiem

3 / 10 Poprawny zapis to:

co kolwiek
cokolwiek

4 / 10 Poprawny zapis to:

dokładny
do kładny

5 / 10 Poprawny zapis to:

najbardziej
naj bardziej

6 / 10 Poprawny zapis to:

rzodkiewka
żodkiewka

7 / 10 Poprawny zapis to:

rzubr
żubr

8 / 10 Poprawny zapis to:

żeka
rzeka

9 / 10 Poprawny zapis to:

nie miły
niemiły

10 / 10 Poprawny zapis to:

żołnierz
żołnież

