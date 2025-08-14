Trudny QUIZ językowy.
Dasz radę zdobyć 10/10?
Ortografia to dla ciebie bułka z masłem? Przekonaj się, rozwiązując nasz quiz!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Poprawny zapis to:
na co dzień
na codzień
2 / 10 Poprawny zapis to:
w mazowieckim
w Mazowieckiem
3 / 10 Poprawny zapis to:
co kolwiek
cokolwiek
4 / 10 Poprawny zapis to:
dokładny
do kładny
5 / 10 Poprawny zapis to:
najbardziej
naj bardziej
6 / 10 Poprawny zapis to:
rzodkiewka
żodkiewka
7 / 10 Poprawny zapis to:
rzubr
żubr
8 / 10 Poprawny zapis to:
żeka
rzeka
9 / 10 Poprawny zapis to:
nie miły
niemiły
10 / 10 Poprawny zapis to:
żołnierz
żołnież
