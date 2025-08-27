QUIZ dla mistrzów ortografii!
Sprawdź, co potrafisz
Sprawdź, czy ortografia to dla ciebie bułka z masłem. Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, czy z dyktanda dostałbyś szóstkę!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Poprawny zapis to:
rzodkiewka
żodkiewka
2 / 10 Poprawny zapis to:
bóraki
buraki
3 / 10 Poprawny zapis to:
na co dzień
na codzień
4 / 10 Poprawny zapis to:
wielo ryb
wieloryb
5 / 10 Poprawny zapis to:
co dzienny
codzienny
6 / 10 Poprawny zapis to:
Może Bałtyckie
Morze Bałtyckie
7 / 10 Poprawny zapis to:
harcerz
charcerz
8 / 10 Poprawny zapis to:
ruża
róża
9 / 10 Poprawny zapis to:
krewedki
krewetki
10 / 10 Poprawny zapis to:
bułka
bółka
