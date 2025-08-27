Quizy

QUIZ dla mistrzów ortografii!
Sprawdź, czy ortografia to dla ciebie bułka z masłem. Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, czy z dyktanda dostałbyś szóstkę!
1 / 10 Poprawny zapis to:

rzodkiewka
żodkiewka

2 / 10 Poprawny zapis to:

bóraki
buraki

3 / 10 Poprawny zapis to:

na co dzień
na codzień

4 / 10 Poprawny zapis to:

wielo ryb
wieloryb

5 / 10 Poprawny zapis to:

co dzienny
codzienny

6 / 10 Poprawny zapis to:

Może Bałtyckie
Morze Bałtyckie

7 / 10 Poprawny zapis to:

harcerz
charcerz

8 / 10 Poprawny zapis to:

ruża
róża

9 / 10 Poprawny zapis to:

krewedki
krewetki

10 / 10 Poprawny zapis to:

bułka
bółka

