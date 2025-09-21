Quizy

Quiz ortograficzny na upalny dzień.
W głównej roli słowa na literę „a”

W najnowszym quizie ortograficznym pytamy o poprawny zapis wybranych przez nas słów na pierwszą literę alfabetu. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

abordaż
abordarz

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

anarhia
anarchia

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

anihilować
anichilować

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

alhemiczny
alchemiczny

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

apanaż
apanarz

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

adiutant
adiótant

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

altruista
altróista

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

azymut
azymót

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

asamblaż
asamblarz

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

arhaizm
archaizm

