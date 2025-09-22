Quizy

Quiz ortograficzny ze słowami na literę „n”.
Siódme pytanie zaskoczy!

W najnowszym teście z języka polskiego pytamy o poprawny zapis wybranych przez nas słów. Mogą pojawić się wątpliwości!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

nahalny
nachalny

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

nosorożec
nosororzec

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

niepohamowany
niepochamowany

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

nabuj
nabój

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

nadużycie
nadurzycie

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

nakrohmalić
nakrochmalić

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

naktuz
naktóz

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

natężenie
natęrzenie

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

nieprawdaż
nieprawdarz

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

nihilizm
nichilizm

