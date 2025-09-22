Quiz ortograficzny ze słowami na literę „n”.
Siódme pytanie zaskoczy!
W najnowszym teście z języka polskiego pytamy o poprawny zapis wybranych przez nas słów. Mogą pojawić się wątpliwości!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
nahalny
nachalny
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
nosorożec
nosororzec
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
niepohamowany
niepochamowany
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
nabuj
nabój
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
nadużycie
nadurzycie
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
nakrohmalić
nakrochmalić
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
naktuz
naktóz
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
natężenie
natęrzenie
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
nieprawdaż
nieprawdarz
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
nihilizm
nichilizm
