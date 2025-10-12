Quizy
QUIZ dla mistrzów ortografii. Uwaga na „byki”

Byłeś w szkole mistrzem ortografii? Sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując nasz najnowszy quiz. Uwaga, piąte pytanie jest podchwytliwe!
1 / 10 Poprawny zapis to:

dróga
druga

2 / 10 Poprawny zapis to:

papóga
papuga

3 / 10 Poprawny zapis to:

piesek
pjesek

4 / 10 Poprawny zapis to:

łytka
łydka

5 / 10 Poprawny zapis to:

druh
druch

6 / 10 Poprawny zapis to:

brzuch
brzuh

7 / 10 Poprawny zapis to:

hulajnoga
chulajnoga

8 / 10 Poprawny zapis to:

łyrzwy
łyżwy

9 / 10 Poprawny zapis to:

bóraki
buraki

10 / 10 Poprawny zapis to:

chlebak
hlebak

