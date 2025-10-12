QUIZ dla mistrzów ortografii.
Uwaga na „byki”
Byłeś w szkole mistrzem ortografii? Sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując nasz najnowszy quiz. Uwaga, piąte pytanie jest podchwytliwe!
Twój wynik:
1 / 10 Poprawny zapis to:
dróga
druga
2 / 10 Poprawny zapis to:
papóga
papuga
3 / 10 Poprawny zapis to:
piesek
pjesek
4 / 10 Poprawny zapis to:
łytka
łydka
5 / 10 Poprawny zapis to:
druh
druch
6 / 10 Poprawny zapis to:
brzuch
brzuh
7 / 10 Poprawny zapis to:
hulajnoga
chulajnoga
8 / 10 Poprawny zapis to:
łyrzwy
łyżwy
9 / 10 Poprawny zapis to:
bóraki
buraki
10 / 10 Poprawny zapis to:
chlebak
hlebak
Więcej quizów
-
QUIZ ortograficzny dla bystrzaków! Zdobędziesz 10/10?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem. Rz czy ż?Język polskiQuiz
-
Banalny QUIZ językowy. U czy ó?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z jednym dylematem. H czy ch?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Pytamy o nazwy zwierzątJęzyk polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na jesienną aurę. Piąte pytanie to „eliminator”!Język polskiQuiz
