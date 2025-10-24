Quizy
Błyskawiczny quiz ortograficzny. Dobrze rozpocznij weekend!

Błyskawiczny quiz ortograficzny.
Dobrze rozpocznij weekend!

Przygotowaliśmy dla Was 10 pytań, w których pytamy o poprawny zapis wybranych przez nas słów. Niektóre mogą zaskoczyć!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

kauczuk
kauczók

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

mżawka
mrzawka

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

iluwióm
iluwium

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

heroizm
cheroizm

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

obskórny
obskurny

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

hydromasaż
hydromasarz

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

blihtr
blichtr

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałastra
chałastra

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzodkiewka
żodkiewka

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

herlawy
cherlawy

