Błyskawiczny quiz ortograficzny.
Dobrze rozpocznij weekend!
Przygotowaliśmy dla Was 10 pytań, w których pytamy o poprawny zapis wybranych przez nas słów. Niektóre mogą zaskoczyć!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
kauczuk
kauczók
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
mżawka
mrzawka
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
iluwióm
iluwium
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
heroizm
cheroizm
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
obskórny
obskurny
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
hydromasaż
hydromasarz
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
blihtr
blichtr
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hałastra
chałastra
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzodkiewka
żodkiewka
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
herlawy
cherlawy
