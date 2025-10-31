Quizy
Jesienny quiz ortograficzny. Zgarniesz 7/10?

Jesienny quiz ortograficzny.
Zgarniesz 7/10?

Najnowszy quiz ortograficzny nie powinien sprawić Wam większych trudności. Sprawdźcie się!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

blihtr
blichtr

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

huligan
chuligan

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

himeryczny
chimeryczny

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałwa
chałwa

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

dłużnik
dłurznik

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

obskurny
obskórny

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

wrug
wróg

