Papież Franciszek udzielił kilku rad grupie mężczyzn. Padły ważne słowa

W czwartek 12 grudnia papież Franciszek spotkał się z grupą seminarzystów z Hiszpanii. Ojciec Święty docenił tych młodych ludzi i ich przełożonych za uczestnictwo we wspólnym programie formacyjnym w trzech północno-zachodnich hiszpańskich diecezjach i zachęcił, aby byli wytrwali w swoim postanowieniu.

Papież Franciszek udzielił kilku rad seminarzystom. Wskazał cel

Papież Franciszek zwrócił się do przyszłych księży i podkreślił, że muszą dawać świadectwo poprzez to, co mówią, ale także postawą, którą będą przyjmować każdego dnia. – Mówcie wszystkim – swoimi słowami, ale przede wszystkim swoim stylem życia – „Oto Baranek Boży” – zalecił papież. – Celem jest to, aby stać się pasterzami ludu Bożego, pasterzami wykutymi według miary Serca Chrystusa, pasterzami pokornymi i miłosiernymi – kontynuował.

Papież Franciszek podkreślił, że księża muszą być otwarci na drugiego człowieka, a w chwilach, kiedy jakakolwiek osoba znajduje się w trudnym momencie swojego życia, powinni służyć jej wsparciem i stawać się metaforycznym „światłem” na jej drodze. Ojciec Święty zaznaczył także, jak ważne jest dostrzeganie osób, które oddaliły się od Kościoła i podejmowanie prób, aby wskazać im inną życiową ścieżkę, niż ta, którą zmierzali jako osoby niewierzące. – Bądźcie świadkami radości Ewangelii – zaapelował.

Papież Franciszek: Nie bójcie się otworzyć swojego serca

Papież podkreślił także, że seminarzyści nigdy nie powinni czuć się osamotnieni na swojej drodze powołania, bo zawsze będzie towarzyszył im Chrystus, działając również poprzez innych kapłanów. – Nie bójcie się otworzyć swojego serca przez Panem i pozwólcie Mu towarzyszyć wam, aby mógł kształtować wasze życie – podsumował Ojciec Święty.

