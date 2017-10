37-latek brutalnie zgwałcił i zamordował 13-miesięczną córkę swojej partnerki

37-letni Joshua Gurto został aresztowany w swoim domu w Conneaut w amerykańskim stanie Ohio. Zdaniem śledczych, mężczyzna dopuścił się brutalnego gwałtu i morderstwa na 13-miesięcznej córeczce swojej partnerki. Mała Sereniti Jazzlyn-Sky Blankenship-Sutley zmarła wskutek odniesionych obrażeń głowy oraz ciała. W toku śledztwa ustalono, że Gunto od kilku miesięcy spotykał się z 22-letnią matką dziewczynki, Kelsie.

Kiedy mundurowi wystawili za mężczyzną list gończy, 37-latek zniknął z domu. Funkcjonariusze wyznaczyli nagrodę w wysokości pięciu tysięcy dolarów za pomoc w poszukiwaniach 37-latka. Przez kilka tygodni ukrywał się w lesie znajdującym się na obrzeżach stanu. Ukrywającego się Gunto zauważył inny mężczyzna, który udał się do lasu na spacer. Amerykanin rozpoznał człowieka, którego widział wcześniej na zdjęciach w mediach społecznościowych. Podczas składania zeznań Gunto stwierdził, że doszło do pomyłki, a on nie jest w żadnym stopniu winny śmierci 13-miesięcznej dziewczynki.