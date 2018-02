Biały Dom: Trump wspiera zmiany dot. zakresu dostępu do broni

Donald Trump odbył rozmowę z republikańskim senatorem Johnem Cornynem na temat dwupartyjnego projektu ustawy, który zakłada kontrolę przeszłości osób, które chcą nabyć broń. Zapowiedzi pojawiły się po tym, jak władze podały, iż podejrzany o dokonanie masakry w szkole na Florydzie posiadał zezwolenie na broń. Uczniowie domagają się działań w zakresie kontroli posiadania i nabywania broni.

„Podczas gry trwają dyskusje i rozważane są zmiany, prezydent wspiera wysiłki mające na celu ulepszenie federalnego systemu sprawdzania przeszłości osób, które chcą nabyć broń” – podała w poniedziałek sekretarz prasowa Białego Domu Sarah Sanders.

Obecnie licencjonowani dealerzy federalni muszą przeprowadzać kontrole każdego, kto chce kupić broń. Potencjalny nabywca przedstawia identyfikator i wypełnia formularz z danymi osobowymi i historią kryminalną. Informacje te są następnie przesyłane do FBI (NICS). W ubiegłym roku biuro przetworzyło ponad 25 milionów takich aplikacji. System ten nie jest jednak idealny, ponieważ to urzędnicy państwowi i federalni są zobowiązani do przekazania informacji do NICS o wszystkich wyrokach skazujących i kwestiach zdrowia psychicznego, które powinny uniemożliwić zakup broni. Dziury w systemie zostały szczegółowo przedstawione w ubiegłym roku, kiedy to siły powietrzne USA nie przekazały informacji o przemocy domowej, po której sprawca dokonał masakry w kościele w Sutherland Springs w Teksasie, zabijając 26 osób.

