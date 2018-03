Ukraina wydaliła polskiego studenta za spalenie narodowego symbolu. Otrzymał trzyletni zakaz wjazdu

„Za popełnienie czynu chuligańskiego, który obraził wartości narodowe Ukrainy oraz służył napędzeniu nienawiści na tle narodowościowym funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zadecydowali o usunięciu z terenu kraju obywatela polskiego, który studiował w jednej z wyższych uczelni na terenie Tarnopola” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na Facebooku. „19-letni Polak spalił wizerunek herbu Ukrainy, który znajdował się na ścianie jednej z restauracji. Sprawca otrzymał zakaz wjazdu na terytorium kraju na okres trzech lat” – informuje SBU. Wskazano jednak, że czyn Polaka nie nosił znamion przestępstwa i sprawcy nie postawiono zarzutów.

„Pracownicy SBU są wdzięczni administracji lokalu oraz kierownictwu uczelni za podjęcie kroków i wykazanie patriotycznej postawy. Dzięki pomocy, funkcjonariusze mogli ustalić dokładny przebieg i okoliczności incydentu” – podsumowano.

Incydenty na Ukrainie

Dziś informowaliśmy o eksplozji, do której doszło na cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie. Nieznani sprawcy wrzucili na teren cmentarza niezidentyfikowany ładunek wybuchowy, na szczęście nie doszło do żadnych zniszczeń i nikomu nic się nie stało. Incydent potępiło ukraińskie oraz polskie MSZ. Na początku marca 2018 roku doszło we Lwowie do antypolskiej demonstracji, której uczestnicy nieśli takie hasła jak: „Lwów to miasto Stefana Bandery” czy „Lwów nie dla polskich panów”.