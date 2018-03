Siergiej Ławrow poda się do dymisji? Pojawiły się nieoficjalne informacje

Jak informuje stacja RTVI, powołując się na swojego informatora, dla nikogo nie jest tajemnicą, że Ławrow już dawno chciał odejść ze stanowiska szefa MSZ Rosji. Rzeczniczka resortu spraw zagranicznych, Maria Zacharowa, stwierdziła jednak, że nie wie, czy Ławrow będzie dalej pełnił swoją funkcję.

Działania MSZ Rosji

W sobotę MSZ Rosji ogłosił, że kraj ma opuścić 23 brytyjskich dyplomatów. To odpowiedź na działania podjęte przez premier Wielkiej Brytanii Theresę May, która ogłosiła, że z Wysp zostanie wydalonych 23 rosyjskich dyplomatów. „Ogłasza się persona non grata i wydala w ciągu niedzieli 23 brytyjskich dyplomatów, pracowników ambasady Wielkiej Brytanii w Moskwie. Zauważając nierówność, jeśli chodzi o liczę konsulatów obu krajów, wycofuje się zgodę na otwarcie i funkcjonowanie konsulatu Wielkiej Brytanii w Sankt Petersburgu” – napisano w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji.

Ławrow o naruszeniu konwencji

Działania resortów spraw zagranicznych obu państw są powiązane z próbą otrucia byłego rosyjskiego agenta, Sirgieja Skripala. Siergiej Ławrow przyznał kilka dni temu, że Moskwa zażądała dostępu do próbek substancji, którą otruto Skripala i jego córkę. Rosyjski minister stwierdził, że brytyjski rząd odmówił Moskwie dostępu do materiałów i próbek związanych ze sprawą. Ławrow nazwał to naruszeniem konwencji o broni chemicznej.

