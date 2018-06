Strzały w redakcji „Capital Gazette”. Doniesienia o ofiarach śmiertelnych

Właściciel gazety z Annapolis, The Baltimore Sun podaje, że do strzelaniny doszło w czwartek po południu. Sprzeczne doniesienia mówią o rannych, a nawet kilku ofiarach śmiertelnych. „Nie ma nic bardziej przerażającego, niż odgłos strzałów do kilku osób, gdy ukrywasz się pod biurkiem, a później słyszysz przeładowanie broni” – opisywał na Twitterze jeden z dziennikarzy, Phil Davis. Według jego relacji, napastnik strzelił w szklane drzwi prowadzące do newsroomu, po czym otworzył ogień do pracowników „Capital Gazette” .

Fox News, powołując się na szeryfa hrabstwa Anne Arundel Rona Batemana podaje informację o „licznych ofiarach” . Według dwóch źródeł cytowanych przez CBS News, mowa jest o co najmniej czterech ofiarach śmiertelnych. Sprawca strzelaniny w newsroomie gazety „The Capital” został zatrzymany. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw jego działania, ani czy miał wspólników.